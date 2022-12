Chuvas no Pará: estado segue em alerta laranja para temporais e Belém amanhece alagada

Praticamente todo o estado do Pará está em alerta laranja — o segundo mais grave — para chuvas intensas, que devem ocorrer até o final da noite desta sexta-feira (23). A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que ainda aponta riscos de cortes na rede elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e raios até as 23h59. Contudo, o alerta meteorológico pode ser prorrogado. Sair com guarda-chuva pode ser a recomendação do dia.

Belém encerrou a quinta-feira com chuva e amanheceu com o tempo fechado e frio, ainda com chuva forte durante a madrugada desta sexta-feira. Como o temporal que não deu trégua, várias ruas amanheceram com poças d'água fundas — que são um risco ao ocultar buracos — e pontos de alagamento. Para alguns moradores, o dia começou tendo de limpar a sujeira e lama trazidas com a chuva. Quem precisou sair de casa, pode ter enfrentado a necessidade de se molhar e meter o pé na água.

LEIA MAIS

Na avenida Conselheiro Furtado, no trecho entre a travessa 14 de Março e avenida Alcindo Cacela, vários motoristas tiveram de retornar porque era impossível seguir. Com isso, a capital, que está com muitos veículos nas ruas devido à movimentação de Natal, pode ter alguns momentos de trânsito intenso e isso pode exigir paciência de condutores e de quem está como passageiro, se deslocando para algum compromisso.