Belém tem pontos de alagamento pós chuva; região está em alerta laranja, diz Inmet

A Região Metropolitana de Belém (RMB) e o Nordeste do Pará estão em alerta meteorológico laranja para chuvas intensas nesta quinta-feira (22). Isso significa que o grau é considerado perigoso pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com a possibilidade de descargas elétricas. Na capital, desde as primeiras horas da manhã até o final da tarde, foi possível observar a quantidade de precipitação, fator que contribuiu para amenizar o clima e provocou alagamento ao longo da cidade.

O bairro da Batista Campos foi um dos mais afetados. Nas avenidas Roberto Camelier e Conselheiro Furtado, até a rua dos Mundurucus, o cenário foi de vias cheias, atrapalhando a passagem de veículos e pedestres. Quem estava esperando pelo transporte público no perímetro foi surpreendido pela grande quantidade de água e precisou usar das paradas de ônibus para evitar mais transtornos.

As chuvas devem alcançar os 100 mm. A previsão do Inmet é que as precipitações sejam mais intensas nas regiões Sul - principalmente em São Félix do Xingu, Conceição do Araguaia e Xinguara - e Sudeste, devido a aproximação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zacs).