Chuvas em Belém: trânsito de veículos e pedestres é afetado pelos alagamentos

Com chuva caindo desde a madrugada desta quinta-feira, 26, Belém amanheceu com vários pontos alagados. A previsão meteorológica do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), publicada ontem, já afirmava que o dia seria de fortes chuvas. O trânsito e o ir e vir de pedestres seguem prejudicados em várias ruas da cidade.

No cruzamento entre a travessa Quintino Bocaiúva com a rua Pariquis, no bairro Batista Campos, por exemplo, a água acumulada na pista obriga os veículos a diminuírem a velocidade e também impede a visão de possíveis obstáculos ou buracos no chão. A água já chega no nível das calçadas, prejudicando o passeio de pedestres.

Na passagem Coronel Moisés, no bairro do Utinga, a situação é ainda mais grave, uma vez que a rua cheia de água sequer conta com calçadas. Muitos moradores estão literalmente ilhados dentro de casa por essa razão. Eles também contam que o problema é crônico, sempre acontece quando chove.

A redação integrada de O Liberal segue em ronda neste momento e em breve trará mais atualizações sobre os pontos de alagamento.