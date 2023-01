Previsão do tempo: Belém deve ter chuvas intensas nesta quinta-feira (26)

A previsão meteorológica do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) indica que as fortes chuvas na região de Belém devem ser intensas nesta quinta-feira (26). Na capital paraense, o volume da chuva deve atingir 50 mm, com mínima de 23º e máxima de 29º. Os primeiros meses deste ano são marcados pelo período popularmente conhecido como "inverno amazônico", assim chamado devido às chuvas ocorridas com frequência em grande parte do estado.