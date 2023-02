Presidente Lula visita nesta segunda região afetada pelas fortes chuvas no litoral de São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou em suas redes sociais que, nesta segunda-feira (20), irá visitar a região afetada pelas fortes chuvas e desabamentos, no litoral de São Paulo. A previsão é que ele chegue a São José dos Campos por volta das 10h. Além de sobrevoar as áreas impactadas, Lula deve desembarcar no município de São Sebastião, o mais atingido pelos temporais, que superaram 600 milímetros em menos de oito horas. Pelo menos 36 pessoas na cidade. Uma criança também morreu em Ubatuba.

As chuvas provocaram ainda bloqueio de estradas, queda de barreiras, inundações, deslizamentos, desabamentos e afetaram o abastecimento de água e energia na região.

"Todo o governo federal, através da @defesacivilbr e das Forças Armadas, estão à disposição e atuando para ajudar no que for necessário e somar esforços ao governo de São Paulo e prefeituras no auxílio às vítimas", afirmou o presidente, em suas redes sociais. "Vamos reunir todos os níveis de governo e, com a solidariedade da sociedade, atender feridos, buscar desaparecidos, restabelecer as rodovias, ligações de energia e telecomunicações na região. Meus sentimentos às famílias que perderam pessoas queridas nesta tragédia", completou.

Ele informou já ter conversado com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto.

"Os trabalhos de resgate das vítimas ainda continuam, estamos agora aguardando a chegada do Presidente da República @LulaOficial aqui em São Sebastião/SP!", disse o prefeito. "Juntamente com o presidente @LulaOficial estamos nos deslocando para visitar as áreas afetadas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo, acompanhar os esforços de enfrentamento e apoiar as pessoas atingidas", escreveu Waldez Góes.

Nas últimas 24 horas, três das quatro cidades do litoral norte de São Paulo tiveram o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro, de acordo com a Defesa Civil de São Paulo. Em São Sebastião, o volume nas últimas 24 horas foi o dobro da média esperada para o mês.

Tarcísio de Freitas decretou estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga.