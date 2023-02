Veja a previsão do tempo para a região da Calha Norte

Tempo nublado com pancadas de chuvas e possíveis trovoadas em alguns municípios. Essa é a tendência do tempo para esta segunda-feira (20) para a região noroeste do Pará, também conhecida como Calha Norte.

Os nove municípios que compõem a região estão sofrendo com fortes chuvas há pelo menos uma semana. O governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou o envio de uma força-tarefa, incluindo Jader Filho e Wandez Góes, ministros de Cidades e da Defesa Civil, respectivamente, para avaliar os danos causados pelos temporais.

A Calha Norte está em alerta amarelo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, ou seja, sob constante perigo de danos causados pelas chuvas intensas que irão continuar caindo na região nos próximos dias. José Raimundo, coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Pará, explica que, “com condições favoráveis à ocorrência de chuvas de forte intensidade nas áreas, as ações do Estado se fazem necessárias para mitigar riscos e danos”, diz.

Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira (20), por município da região:

- Almeirim: Nublado com pancadas de chuvas e trovoadas. Máx: 28º, Min: 19º

- Alenquer: muitas nuvens com pancadas de chuva. Máx: 27º Min: 21º

- Curuá: Muitas nuvens com pancadas de chuvas. Máx: 26º Min: 22º

- Faro: Muitas nuvens com pancadas de chuvas. Máx: 26º Min: 22º

- Monte Alegre: muitas nuvens com pancadas de chuva. Máx: 27º Min: 21º

- Óbidos: Muitas nuvens com pancadas de chuvas. Máx: 27º Min: 20º

- Oriximiná: Muitas nuvens com pancadas de chuvas. Máx: 29º Min: 19º

- Prainha: nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Máx: 28º Min: 22º

- Terra Santa: Muitas nuvens com pancadas de chuvas. Máx: 26º Min: 22º

ENVIO DE AJUDA

O governador Helder Barbalho informou em suas redes sociais que equipes da Defesa Civil estadual estão se deslocando para municípios da região da Calha Norte que foram fortemente afetados pelas fortes chuvas. Segundo ele, o objetivo é dar suporte às famílias impactadas e às prefeituras.

"Vamos continuar atentos, junto com a vice-governadora Hana (Ghassan), já em contato com o ministro Jader (Jader Filho, ministro das Cidades), com o ministro Waldez Góes (Ministro da Integração Nacional) que cuida da Defesa Civil Nacional, para que possamos atender o quanto antes e diminuir os impactos dessas chuvas", afirmou o governador.

Uma das cidades mais afetadas pelas chuvas intensas é Oriximiná, onde o prefeito, Delegado Fonseca, anunciou que o município decretou situação de calamidade pública. Em suas redes sociais, ele mostrou imagens de uma grande erosão que se formou em trecho da Marechal Castelo Branco com a Travessa da Conquista. Segundo ele, equipes da Prefeitura trabalham no local para conter a erosão.