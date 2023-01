Pará deve enfrentar chuvas ‘acima do normal’ nos primeiros três meses de 2023, prevê meteorologia

Nos primeiros três meses deste ano - janeiro, fevereiro e março - deve prevalecer chuvas acima do normal na maioria das regiões do Pará, segundo apontou o boletim de análise e previsão climática, divulgado nesta segunda-feira (9), pela Rede Estadual de Previsão Climática e Hidrometeorológica do Pará. De acordo com o estudo, não são descartados pontos isolados, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, com chuvas na categoria normal e abaixo do normal nesse período.

No prognóstico para janeiro de 2023 há indicativo de chuvas na categoria acima do normal em grande parte do Pará. A exceção fica por conta da porção Leste e municípios da região da Calha Norte (Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Terra Santa), com previsão de chuvas entre as categorias normal e abaixo do normal em alguns pontos isolados.

A Rede, formada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Instituto Nacional de Meteorologia (Inpe), Universidade Federal do Pará (UFPA) e pelo Centro Gestor Operacional do Sistema de Vigilância da Amazônia (Censipan), apresenta previsões de consenso da precipitação em cada mês para este primeiro trimestre de 2023, e o acumulado do trimestre para o Estado.

Grande Belém

Na análise e previsão climática para fevereiro, o boletim, elaborado pela equipe técnica do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas, aponta tendência de chuvas acima do normal em toda a porção Norte, Região Metropolitana de Belém (RMB), Nordeste e faixa central do Estado.

“Em março, as chuvas consideradas acima do normal devem prevalecer em grande parte do Estado do Pará. As informações e previsões climáticas consensuais são baseadas na análise dos campos atmosféricos e oceânicos, além de resultados dos modelos globais de previsão climática e outros parâmetros observados”, explicou Antônio Sousa, meteorologista da Semas.