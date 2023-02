Helicópteros da PM e do Exército são enviados para São Sebastião, município castigado pelas chuvas

Nesta tarde (19), durante uma visita em São Sebastião, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que equipes de bombeiros e feridos em decorrência de deslizamentos de terra na região serão transportados por helicópteros da Polícia Militar e do Exército.

De acordo com Tarcísio, as estradas que levam à Barra do Sahy e Baleia estão interrompidas, e a situação exige uma ação imediata. "Para agilizar o socorro nessas áreas, contaremos com a ajuda dos helicópteros Águia da Polícia Militar e do Exército", disse o governador.

Ele informou ainda que foi solicitado o apoio das Forças Armadas. "O Batalhão de Aviação de Taubaté disponibilizará aeronaves de grande porte para transportar os bombeiros até a região, uma vez que a equipe de resgate não consegue chegar ao local devido ao bloqueio das estradas", explicou Tarcísio.

Tarcísio informou ainda que, inicialmente, os feridos serão levados para o Hospital Regional de Caraguatatuba. Caso a capacidade do hospital seja atingida, o Hospital Regional de São José dos Campos e, em seguida, o Hospital das Clínicas na capital paulista serão utilizados para atender as vítimas.

As fortes chuvas persistentes que atingiram toda a região do litoral norte de São Paulo desde a noite de ontem (18) causaram mortes, bloqueio de estradas, deslizamentos, inundações, desabamentos e estão afetando o abastecimento de água na região.