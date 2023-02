Lula promete construção de moradias em São Sebastião, onde dezenas de pessoas morreram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 20, em São Sebastião (SP), município fortemente afetado pelas chuvas no litoral de São Paulo, que o governo federal irá trabalhar na construção de casas para atender quem perdeu a moradia em razão da catástrofe. Lula estava em dias de folga na Bahia, mas foi a São Sebastião acompanhado de nove ministros e se reuniu durante a manhã com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da cidade, Felipe Augusto (PSDB).

No pronunciamento realizado no começo da tarde, Lula destacou em mais de um momento a união entre os governos, cenário que, em sua avaliação, não era visto "há muito tempo". "Queria mostrar a vocês uma cena que há muito tempo vocês não viam: um governador, um presidente, um prefeito, sentados numa mesa em função de algo comum que atinge a todos nós. A presença do governador, do prefeito, dá demonstração de que é possível exercer nossa função na democracia mesmo quando temos partidos diferentes ou pensamos de forma divergente", disse Lula.

Tarcísio e Jader Filho terão papel importante

Lula pediu que Tarcísio, apoiado por Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições, se aproximasse durante seu pronunciamento, ressaltando a parceria entre os governos para "recuperar de maneira muito forte" as cidades afetadas pelas chuvas. O presidente da República afirmou que o governo federal auxiliará a reconstrução de casas em São Sebastião, onde foi registrado até agora o maior número de mortes. Ele pediu que o prefeito da cidade localize um terreno "seguro" para que essas moradias possam ser erguidas à população que perdeu suas casas, e destacou a importância de essas unidades não serem construídas em local suscetível a danos pelas chuvas. O petista ainda destacou o ministro das Cidades, Jader Filho, para auxiliar na tarefa.

LEIA MAIS

Lula pediu orações pelas vítimas e para que a cidade não receba mais chuvas, além de solicitar que as autoridades locais estimem as despesas para recuperar a região. "Essa conta tem que ser apresentada ao governo federal, estadual, e ao prefeito", disse, lembrando também da importância da reconstrução da estrada Rio-Santos. O presidente encerrou seu pronunciamento garantindo que seus ministros estão dispostos a trabalhar para a recuperação da região. "Posso garantir que meus ministros estão dispostos pra gente recuperar", afirmou Lula.