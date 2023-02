Temporal arrasta banheiros químicos e até foliões na Zona Norte de São Paulo

As fortes chuvas que têm caído em São Paulo (SP) vem causando vários prejuízos também para o setor de eventos. Uma programação carnavalesca realizada na última segunda-feira (20) foi literalmente água abaixo depois que uma tempestade alagou vias, entre elas a avenida Luiz Dummond Vilares, onde acontecia a Parada Inglesa. Além de interromper a festa dos brincantes, a força da correnteza que se formou durante o temporal surpreendeu alguns dos participantes e chegou a arrastar os banheiros químicos instalados para os foliões.

Vídeos compartilhados em plataformas digitais ilustram bem a dimensão da situação: as cabines que antes serviam aos foliões foram levadas pelas águas. Alguns dos relatos registrados pelos frequentadores do evento apontam que o Bloco Emo, que estava desfilando quando as chuvas começaram, teve que interromper a apresentação trinta minutos antes do encerramento.

Nas imagens, é possível visualizar as ruas completamente alagadas e várias pessoas correndo para se abrigar e evitar serem levadas pela enxurrada. Apesar dos prejuízos, não foram registrados feridos ou desaparecidos.