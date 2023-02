Prevenção de desastres tem menor verba federal em 14 anos

Nos últimos anos, o orçamento do governo federal destinado à prevenção e recuperação de desastres vem caindo, chegando neste ano a R$ 1,17 bilhão, o menor dos últimos 14 anos. Esse dinheiro é essencial para evitar tragédias como a que ocorreu no litoral norte de São Paulo, onde as fortes chuvas resultaram em pelo menos 46 mortos e seis cidades em calamidade.

De acordo com levantamento da ONG Contas Abertas, os valores reservados para a gestão de riscos e desastres foram de R$ 11,5 bilhões em 2013, atualizados pela inflação, e de R$ 9,4 bilhões em 2010, início da série histórica. "Esse filme nós conhecemos bem. Após as tragédias, as autoridades sobrevoam as áreas atingidas e prometem recursos emergenciais, mas no ano seguinte os fatos voltam a se repetir", afirma o economista Gil Castello Branco, do Contas Abertas.

VEJA MAIS

Castello Branco também foi afetado pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Ele estava em Bertioga com esposa, filhas e netos quando o prédio em que estavam ficou sem água nas torneiras, os elevadores pararam e a garagem foi inundada. "Estamos tendo que comprar caminhões-pipa. Jamais imaginei que a situação fosse ser dessa dimensão."