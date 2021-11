Tadeu Schmidt se emociona ao se despedir do 'Fantástico': 'Pedacinho de mim aqui'

Tadeu Schmidt apresentou pela última vez o Fantástico neste domingo, 14. O jornalista irá comandar o Big Brother Brasil 2022. Na atração, Tadeu se emocionou ao ver a retrospectiva de sua passagem pelo Show da Vida contada com ajuda dos Cavalinhos, personagens que ele criou para aproximar os gols do Brasileirão do torcedor que assiste pela TV.

"Quero agradecer a todo mundo que trabalhou comigo aqui. Queria poder falar de cada um. Que orgulho que eu tenho de fazer parte dessa equipe", iniciou.

"Quero agradecer aos telespectadores que viveram comigo essa história, especialmente aqueles que falaram que não gostavam de futebol, mas passaram a gostar pelo jeito que a gente fazia aqui", disse.

"Morro de orgulho disso. Vou levar essa memória pro resto da minha vida. Chegou a hora de dizer adeus, já que vou pro BBB. Que felicidade que é poder fazer uma despedida absolutamente feliz", comemorou.

"Foram 10 anos apresentando o programa, 14 anos apresentando os gols. Vim pra cá com uma missão difícil, que era dar um novo formato aos gols. Me despeço com esse formato consolidado", afirmou.

"Vou pro BBB feliz e empolgadíssimo com a nova empreitada. Mas o Show da Vida vai ficar no meu coração pra sempre. Vou embora, mas toda vez que um cavalinho fizer uma graça, que alguém pedir música no Fantástico, eu vou sentir que eu tenho um pedacinho de mim aqui", finalizou.