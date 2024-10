Globo compra direitos da novela 'Carrossel', sucesso da Televisa exibido pelo SBT

A Globo adquiriu os direitos da novela “Carrossel”, sucesso da Televisa, exibida originalmente no Brasil pelo SBT em 1991 e que teve um remake produzido pela emissora de Silvio Santos em 2012. De acordo com a jornalista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias, a Globo está avaliando a melhor forma de aproveitar o novo negócio, com parte da equipe sugerindo uma nova versão da história infanto-juvenil.

A compra dos direitos de “Carrossel” faz parte de um projeto estratégico da Globo para aproximar os jovens da TV aberta e das produções do Grupo Globo. A versão mexicana de “Carrossel” foi um fenômeno no Brasil, chegando a ultrapassar a audiência da novela “O Dono do Mundo”, exibida pela própria Globo.

VEJA MAIS

O sucesso se repetiu com a versão brasileira, que gerou três produções derivadas: a série “Patrulha Salvadora” e os filmes “Carrossel: O Filme” e “Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina”.