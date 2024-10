Pai e filha roubam a cena ao dançar 'voando pro Pará' em apresentação escolar e viralizam na web

Um vídeo gravado por uma designer de unhas, viralizou nas redes sociais ao compartilhar uma apresentação escolar de sua filha, Helena, dançando uma música da cantora Joelma. No registro, o pai da menina aparece para dançar ao lado da filha, já que a mãe, Juhlly Gitahy, não se sentia bem para participar, com as outras mães das coleguinhas da menina. Sem hesitarem, Helena e seu pai se jogaram na coreografia com confiança, arrancando aplausos pela desenvoltura.

VEJA MAIS

O vídeo gerou uma enxurrada de elogios nas redes sociais. Um internauta comentou: "Esse aí é o melhor pai do mundo, o primeiro amor da vida dela é ele." Outro destacou: "Tenho certeza que foi ela quem criou a coreografia. Belíssima!". "Acho errado postar um vídeo com mais de 2hrs de duração kkkkkk como faz pra sair dessa Joelminha tao linda meu Deussssss? ❤️❤️❤️❤️❤️", escreveu outra. "Uma mini Joelma kkkkkk...Muito lindaaaaa", disse outra seguidora.