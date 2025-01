VÍDEO: Gusttavo Lima pede apoio de Carlinhos Maia em candidatura à presidência do Brasil

O cantor Gusttavo Lima, que já anunciou sua candidatura à presidência do Brasil nas eleições de 2026, está buscando apoio de figuras influentes, e um de seus primeiros pedidos foi para o influenciador digital Carlinhos Maia. O famoso criador de conteúdo revelou, com bom humor, uma mensagem surpreendente que recebeu do sertanejo, convidando-o a se unir à sua candidatura.

Em um publicado no Instagram, Carlinhos compartilhou a mensagem de Gusttavo Lima com seus seguidores: "Olha a mensagem do Gusttavo Lima pra mim. Ele botou assim: ‘Como você tá? Irmão, que loucura, não aguento mais ver o povo passando necessidade. Precisamos juntos mudar a realidade do povo, bebê. Chega dos velhos lobos.’ Tô com você, Gus, de verdade!", contou o influenciador.

Carlinhos aproveitou para brincar com a situação, fazendo uma "proposta" inusitada ao sertanejo: "Gusttavo, se eu lhe apoiar, eu vou querer ser ministro da comunicação, viu? Quero os influenciadores todos no poder, nas novelas, nas músicas! E 5G de graça pra todo mundo!", disse.

Sobre a candidatura de Gusttavo Lima

O anúncio da candidatura foi feito no dia 2 de janeiro em entrevista ao site Metrópoles. "O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem", afirmou o Gusttavo Lima.

O cantor afirmou que sua decisão de concorrer ao cargo não está atrelada a ideologias. "Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população", declarou.

A candidatura do sertanejo, embora ainda sem partido definido, já está ganhando força. De acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto Simplex, encomendada pelo blog do Elielson e pela CBN Recife, o sertanejo aparece em segundo lugar nas intenções de voto para a presidência em 2026.

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera a pesquisa com 33,7% das intenções, seguido por Gusttavo Lima, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Pablo Marçal (PRTB).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)