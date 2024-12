Gusttavo Lima recebe alta após passar três dias internado em hospital de São Paulo

Nesta terça-feira (24), Gusttavo Lima recebeu alta hospitalar. O cantor passou três dias internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, devido a um desconforto gastrointestinal.

Segundo o boletim médico, Gusttavo concluiu com sucesso o tratamento e continuará sua recuperação em casa, seguindo as orientações médicas. A equipe do artista não divulgou detalhes sobre a causa do problema de saúde.

VEJA MAIS

O sertanejo foi hospitalizado no último sábado (21), por conta disso ele precisou cancelar sua apresentação no festival Villa Mix, que seria realizada na capital paulista. O evento reuniu grandes nomes da música sertaneja em São Paulo, mas até o momento a assessoria não se pronunciou sobre os próximos compromissos do cantor, que seguem marcados.

Vale lembrar, que a agenda do artista inclui shows nos dias 28 e 29 de dezembro em cidades do interior de São Paulo, além de Fortaleza (CE) em 30 de dezembro e Aracaju (SE) na noite de Réveillon, em 31 de dezembro.