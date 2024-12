Gusttavo Lima é hospitalizado e cancela show; saiba o motivo

O cantor Gusttavo Lima cancelou sua apresentação no Villa Mix Festival, em São Paulo, prevista para o último sábado (21/12), devido a dores abdominais. A Balada Eventos, empresa responsável por sua carreira, divulgou a informação por meio das redes sociais.

Segundo o comunicado, Gusttavo estava no exterior e retornou ao Brasil para cumprir o compromisso com o evento na capital paulista, programado para iniciar às 20h. No entanto, no período da tarde, ele apresentou desconforto gastrointestinal e, mesmo após receber medicação, foi levado ao Hospital Vila Nova Star, onde passou por exames e permaneceu em observação durante a noite.

O boletim médico emitido pela unidade de saúde informou que o estado de saúde do cantor é estável. "O cantor segue hospitalizado para realização de exames e o tratamento necessário", dizia o comunicado publicado nas redes sociais do artista.