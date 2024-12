Fest Music tem Gusttavo Lima, Marília Tavares, Pixote e Tarcísio do Acordeon no Mangueirão

O Fest Music retorna para mais uma edição marcante. O evento que tem história no Pará, terá a edição de 2024 realizada no Estádio do Mangueirão, em Belém, neste sábado (30). Misturando os ritmos, que é uma das características do evento, este ano o line-up terá Gusttavo Lima, Marília Tavares, Pixote e Tarcísio do Acordeon, além dos DJs Celine e Victor Rock Doido.

O Fest Music é um evento já consagrado na região Norte do Brasil, com diversidade de ritmos, como o sertanejo, eletrônico, forró, pop, rock, hip-hop, axé e pagode. Além disso, uma constelação de artistas já esteveram no festival, como Nando Reis, Natiruts, Engenheiros do Hawaii, NX Zero, O Rappa, banda Eva, entre outros.

Gusttavo Lima é um cantor, compositor, produtor musical e empresário brasileiro de maior destaque na cena musical. Conhecido como Embaixador, ele conquistou a fama em 2009, ao lançar o primeiro disco. Em 2011, veio o hit Balada, que foi uma explosão de plays, além de ter sido tocada no exterior.

Entre os sucessos de Gusttavo Lima temos: Gatinha Assanhada, Diz Pra Mim, Fui Fiel, entre outras. O apelido Embaixador veio em referência ao título conquistado na Festa do Peão de Barretos, em 2017.

Em 2023, ele esteve em Belém, no mesmo lugar, para fazer a despedida do Buteco, o seu evento mais consagrado do Brasil. Agora, neste retorno, ele promete a mesma energia e um show novo.

“Estarei levando o show da #EmbaixadorNovaTour para o Fest Music. Não dá para adiantar o tempo de show, mas, vocês podem ter certeza de que será uma apresentação grandiosa, com um repertório bem especial, no qual reúno os grandes hits da minha carreira, além, é claro de músicas mais recentes, como as faixas do meu novo projeto ‘Embaixador Acústico’, que estão com uma repercussão maravilhosa”, explicou.

O tempo das suas apresentações sempre é bastante questionado, justamente porque Gusttavo Lima se entrega no palco e sempre passa do horário estabelecido.

No Pará, o cantor é um dos artistas mais amados, sempre com shows lotados e a fidelidade dos fãs, Gusttavo Lima se sente em casa ao desembarcar no Estado. Em setembro, ele esteve em Marabá e Parauapebas, com lotação nas duas apresentações.

“A recepção é muito calorosa e não tem como ser diferente, afinal, a galera do Pará é bastante animada. A energia e o carinho dos paraenses são únicos e eu só tenho mesmo a agradecê-los por me receberem com tanta alegria! Com toda certeza, é bom demais estar de volta cantando para vocês”, pontua.

Além da voz marcante, Gusttavo Lima também é vaidoso. Ele retorna ao Pará com show novo e também visual renovado. O cantor realizou uma mudança no seu rosto e apareceu nas redes sociais sem a barba, optando apenas pelo bigode. Pelas mãos do barbeiro Edson Oliveira, Gusttavo agora está com uma “pegada retrô europeia”. O profissional explicou nas redes sociais que a ideia do sertanejo era adotar um novo estilo, combinando com o atual corte de cabelo, com fios compridos.

“Esse novo visual está dando o que falar (risos). Vocês gostaram? Brincadeiras à parte, tenho muita atenção com a barba e o cabelo, são cuidados que não podem faltar. Acredito que um bom corte faz toda a diferença e quem me acompanha ao longo desses anos sabe o quanto estou sempre ajeitando o visual para dar uma melhorada na ‘lataria’. Além disso, mantenho uma rotina de exercícios e uma alimentação regrada que são fundamentais não apenas para a parte estética, como também para o meu dia a dia”, explica.

MAIS ATRAÇÕES

A cantora roraimense Marília Tavares, considerada um fenômeno do sertanejo, é reconhecida por seu talento e versatilidade, Marília já colaborou com artistas como Márcia Felipe, Eduardo Melo e Zé Vaqueiro. Aos 13, ganhou destaque nacional ao participar do The Voice Kids e integrar a equipe de Carlinhos Brown, alcançando a segunda fase da competição, e atualmente é um sucesso no Tik Tok.

O Grupo Pixote leva seu pagode romântico e Pop para os palcos pelo Brasil. Criado nos anos 90, originário do bairro de Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, a banda conquistou status nacional com as músicas Minha Fã, Mande Um Sinal, Insegurança, dentre outras.

Atualmente, Dodô, Tiola e Thiaguinho Pixote viajam em turnê em comemoração às três décadas de sucesso do grupo.

Tarcísio Do Acordeon é um cantor e compositor brasileiro com destaque no forró, vaquejada e piseiro. O artista cearense começou a carreira nas redes sociais e ganhou o Brasil todo a partir de 2021, com um repertório dançante e divertido. Sucessos como Meia Noite, Hoje Dói e Chorei Na Vaquejada ganharam destaque na cena musical.

Agende-se

Data: sábado, 30

Local: estádio Mangueirão - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão, Belém - PA

Ingressos: Lojas Chillibeans – Pátio Belém, Castanheira, Boulevard, Parque Shopping e Grão Pará. (com taxa); e baladapp.com.br

Informações: 91 981524202