“O público pode aguardar grandes surpresas”, diz Gusttavo Lima sobre novo projeto

O cantor Gusttavo Lima se prepara para o seu mais novo projeto, “Embaixador Acústico”. Recheado de regravações, o trabalho apresenta o artista cantando versões repaginadas de diversos hits do cenário nacional.

No EP de estreia, já disponível nas plataformas digitais e no YouTube, Gusttavo Lima inclui as faixas “A Noite” (originalmente gravada pela cantora Tiê em 2014 e parte da trilha sonora da telenovela 'I Love Paraisópolis', em 2015), “Quando a Chuva Passar” (um dos maiores sucessos de Ivete Sangalo) e “Amanhã Não Se Sabe” (hit da banda LS Jack do álbum *Tudo Outra Vez*, de 2003).

O projeto “Embaixador Acústico” deve reunir um total de 80 singles, entre regravações e inéditas. “O público pode aguardar grandes surpresas. Estamos realizando um projeto bastante diferenciado, com músicas para todos os gostos”, afirma Gusttavo Lima.

“A ideia é manter uma sequência de lançamentos nas plataformas e no YouTube, sempre trazendo novidades para os fãs. Fiquem ligados”, concluiu. Na próxima quinta-feira (14), serão lançadas quatro novas faixas: “Sem Radar”, “Meu Jeito de Sentir”, “Ponto Final” e “Sem Você”.