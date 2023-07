Dodô, vocalista do Pixote, diz gostar de visitar o Pará para comer peixe frito e tomar açaí

Dodô, cantor do Pixote, confessou ser um verdadeiro admirador da culinária paraense. Quando chega na capital paraense, o pagodeiro disse preferir trocar o consumo de carne vermelha para se deliciar com um bom peixe, de preferência um filhote para se consumido na beira do rio, mais precisamente na Ilha do Combu. O vocalista também disse não abrir mão de tomar açaí de uma forma bem regional, acompanhado de um peixe frito.

A confissão surgiu durante uma entrevista ao Grupo Liberal, nesta quarta-feira (12), onde Dodô comentou sobre a expectativa para se apresentar com o Pixote na Praia do Farol Velho, em Salinópolis, no nordeste paraense, no próximo dia 16 de julho.

Na ocasião, ele contou que o público paraense sempre é muito receptivo e caloroso, e que as fãs costumam dar presentes como os bombons de chocolate com recheios de geleias de cupuaçu, bacuri, açaí e afins, além dos banhos-de-cheiro e as famosas cachaças de jambu.

“[Recebo] Tudo, e quando vou para aí vou [para] comer, tenho um amigo que me leva em um restaurante que eu amo, que fica no meio do rio. Eu não vou para comer carne, vou comer peixe, o filhote, tem o jambuzinho, eu gosto demais”, declarou Dodô.

O vocalista do Pixote afirmou que se sente “um pouquinho de Belém” por gostar de comer quase todas as comidas típicas. Entre os pratos que são servidos na região, Dodô destaca o açaí: “É diferente do nosso, quando o conheci, aprendi a comer com peixe”. “Sempre que vou trago um kit”, acrescentou sobre levar um pouco da gastronomia para a sua casa.