Pixote lança a terceira e última parte do projeto 'Pixote House Music'; vídeo

O grupo Pixote está trazendo novidades para o seu público. Trata-se do conteúdo que faz parte do projeto “Pixote House Music”. A terceira parte deste trabalho já está disponível em todas as plataformas digitais, via ONErpm. As músicas que compõem este terceiro álbum são “Encontro de Erros”, “Hey, Solte o Celular”, “Já Era” e “Engano”.

“Este é um trabalho muito importante para nós e estamos mais do que contentes por trazer mais essas músicas incríveis”, conta a Dodô.

VEJA MAIS

Nesta parte, o “Pixote House Music” transmite a energia e todo o alto astral presente na gravação, já que é notável a alegria dos artistas e do público presente. Este projeto tem como cenário um fim de tarde lindo, harmônico e o melhor, recheado de muita música.

O DVD foi gravado em outubro do ano passado, no Guarujá, litoral Sul de São Paulo, e é o sexto registro audiovisual do grupo. Para participar desta festa, Pixote contou com a presença de Hungria, Matheus Fernandes e a dupla Diego & Victor Hugo.

No total, são 22 faixas, 07 inéditas e 15 regravações. O integrante Thiaguinho foi quem participou dos detalhes sonoros ao lado de Valmir Borges. Anselmo Troncoso foi o responsável pela direção de vídeos e Alex Calil, empresário do grupo e CEO da GR Shows – escritório artístico do grupo–, ficou à frente da direção geral.