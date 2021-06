'Será à beira do rio', diz Dodô sobre gravação de DVD do Pixote em Belém

O próximo DVD do grupo de pagode Pixote será gravado em Belém, e o vocalista da banda, Dodô, está na cidade para definir todos os detalhes. Ele participou, nesta quinta-feira (3), da live do "Égua do Babado", no instagram de O LIBERAL (@oliberal), e falou um pouco mais sobre a gravação, que está prevista para começar em agosto. O local ainda é segredo. "Será à beira do rio", revelou o cantor, em conversa com as jornalistas Bruna Lima e Thainá Dias.

Bem humorado e sempre com um sorriso no rosto, Douglas Fernando Monteiro, o Dodô, parecia estar bem à vontade em sua estadia na capital paraense. Ele contou que escolheu Belém para a gravação do DVD porque gosta muito da cidade, tem muitos amigos aqui, e que os fãs sempre lotam os shows do Pixote.

Vocalista do Pixote conversou sobre a carreira e projetos futuros com as jornalistas Bruna Lima e Thainá Dias (Reprodução)

Dodô está na cidade com outras duas pessoas de sua equipe, fazendo um estudo dos possíveis locais de gravação do DVD. "Por conta da pandemia, para seguir os protocolos, nós viemos em três. Mas em agosto vai vir todo mundo, vai ser maravilhoso. Esperem, porque Pixote em Belém vai ser muito legal", disse o vocalista, que revelou ainda que artistas nacionais e regionais vão participar, entre eles a banda paraense I Love Pagode.

O artista falou também sobre o início da carreira, quando tinha apenas 14 anos de idade. O Pixote foi formado em 1993, por sete adolescentes que se divertiam tocando em uma praça de São Paulo. Inicialmente chamado de Revelação do Samba, o grupo gravou seu primeiro disco em 1995, batizado como Brilho de Cristal, cuja faixa-título estourou nas rádios de todo o país.

Antes de alcançar o sucesso como cantor, Dodô trabalhou como atendente em uma rede de fast food, ao mesmo tempo em que estudava e ensaiava com a banda. "Eu trabalhava, cantava e estudava, era corrido. Mas graças a Deus deu tudo certo, e é isso que eu tenho alegria em fazer. Hoje eu fico muito feliz em ter tudo isso de fãs", afirmou o artista.

No início do ano, o grupo lançou o DVD "Arena", em meio a um buzinaço em um drive-in de São Paulo, para respeitar as medidas de segurança determinadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O trabalho foi divulgado por etapas. São 10 faixas inéditas e pout-pourris com regravações de sucesso do grupo.

Para o DVD que será gravado em Belém, a expectativa é de que sejam lançadas novas canções inéditas. Dodô, no entanto, preferiu guardar a novidade para o lançamento, e não quis adiantar o título de nenhuma das faixas. Ele também não revelou quais serão os artistas paraenses que vão participar, além da banda que já havia sido confirmada. "É surpresa", disse ele, aos risos.

A banda é formada por Douglas Fernando Monteiro, o Dodô, nos vocais; Agnaldo Nascimento Apolinário, o Tiola, no tantã; e Thiago Carvalho Santana, o Thiaguinho, nos teclados. Desde quando começou, o Pixote mantém a mesma formação, algo que é considerado raro em grupos de pagode, que possuem uma grande troca de seus integrantes.