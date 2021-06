Dodô do Pixote fala sobre a preparação da gravação do DVD em Belém, em live do Égua do Babado!

Às vésperas de completar trinta anos de carreira, o Grupo Pixote segue na ativa com uma peculiaridade: formação original da banda. E para saber um pouco mais sobre esse grupo de pagode que contagia fãs do Brasil todo, o "Égua do Babado!" vai receber o vocalista Dodô do Pixote para uma conversa sobre carreira, novidades e a passagem por Belém. O bate-papo será às 18h pelo instagram @oliberal.com.

Dodô está em uma breve passagem pela capital paraense, onde tem um grande público e já fez vários shows. Mas desta vez a visita é pelos pontos turísticos, já que a cidade será o palco de gravação do próximo DVD do grupo e o artista junto com sua equipe estão realizando uma avaliação prévia. Essa gravação conta com participação da banda paraense I Love Pagode.

O artista começou na carreira ainda aos 14 anos de idade junto com os demais integrantes, também crianças. Durante esse período eles vêm dominando o samba e o pagode com várias músicas de sucesso.

O primeiro sucesso do grupo foi "Brilho de Cristal", que começou a tocar nas rádios de várias localidades do Brasil. Eles disseram em entrevista que lembram da emoção de escutar pela primeira vez a música. Nessa época, Dodô trabalhava em uma rede multinacional de hamburgueria e lembra que estava no trabalho quando escutou a música na rádio.

No início do ano, o grupo lançou o DVD "Arena" em meio a um buzinaço em um drive-in de São Paulo, para respeitar as medidas de segurança determinadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O trabalho foi divulgado por etapas. São 10 faixas inéditas e pout-pourris com regravações de sucesso do grupo.

A experiência de gravar no formato Drive in foi diferente, eles conseguiram ter o público por perto, mesmo em meio a pandemia, os convidados também estiveram presentes. “Ficamos felizes por sentir a energia do público e ver que todos estavam lá em seus carros, por nós, pela música que fazemos, sem dúvida foi um dia inesquecível em nossas carreiras", comenta Dodô.

A apresentação do conteúdo começou a ser feita em setembro do ano passado, “Arena” conta com participações especiais de Marcos & Belutti, Léo Santana e o Grupo Menos é Mais. A faixa ficou em primeiro lugar em todas as rádios do Brasil, no Youtube e em outras plataformas digitais.

Esse DVD diferente do grupo foi uma forma de se reinventar, pois com o impacto da pandemia eles precisaram criar medidas para dar seguimento ao trabalho. Acostumados a realizar uma média de 20 shows por mês e mais de 200 por ano, em 2020 eles fizeram dez shows.

A expectativa de gravação em Belém é que seja no mês de agosto. O Grupo Pixote foi formado em 1993 por sete adolescentes que se divertiam tocando em uma praça de São Paulo. Inicialmente chamado de Revelação do Samba, o grupo gravou seu primeiro disco em 1995, batizado como Brilho de Cristal, cuja faixa-título estourou nas rádios de todo o país.

Os músicos são donos de outros sucessos como Idem, Franqueza, Fissura, Insegurança, Mande um Sinal, Saudade de Nós, Beijo Doce e Meu Amor.

A banda é formada por Douglas Fernando Monteiro, o Dodô, que antes de investir na carreira musical trabalhou como atendente em uma rede de fast food, Agnaldo Nascimento Apolinário, o Tiola, e Thiago Carvalho Santana, o Thiaguinho.