Ficou igual? Fã de Gusttavo Lima tatua o próprio rosto para se parecer com o cantor
Você consegue ver diferenças? O fã de Gusttavo Lima recorreu a tatuagens para ficar parecido com o cantor
Ribeiro Bada, fã do cantor sertanejo Gusttavo Lima e morador de Betim, em Minas Gerais, surpreendeu a internet ao fazer tatuagens no rosto para se parecer com seu ídolo. O procedimento, que simula a barba e traços marcantes do artista, gerou grande repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões dos internautas.
Com quase 60 mil seguidores no Instagram, Ribeiro Bada investiu cerca de R$ 3 mil nas tatuagens. Inicialmente interpretada como uma modificação definitiva, a atitude do fã rapidamente viralizou, tornando-se assunto em diversas plataformas digitais.
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Tatuagem gerou polêmica na web
Apesar da forte repercussão e dos questionamentos sobre a permanência do procedimento, o próprio Ribeiro Bada veio a público tranquilizar os internautas. O fã esclareceu que a tatuagem não é definitiva, contrariando a percepção inicial de muitos sobre a radicalidade da mudança.
O caso levantou discussões sobre os limites da paixão de fãs por seus ídolos e o impacto das modificações corporais. As imagens das tatuagens no rosto do "Embaixador" continuam a circular, acumulando milhares de comentários que variam entre admiração pela dedicação e espanto pela transformação visual.
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