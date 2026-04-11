Ficou igual? Fã de Gusttavo Lima tatua o próprio rosto para se parecer com o cantor

Ribeiro Bada, fã do cantor sertanejo Gusttavo Lima e morador de Betim, em Minas Gerais, surpreendeu a internet ao fazer tatuagens no rosto para se parecer com seu ídolo. O procedimento, que simula a barba e traços marcantes do artista, gerou grande repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões dos internautas.

Com quase 60 mil seguidores no Instagram, Ribeiro Bada investiu cerca de R$ 3 mil nas tatuagens. Inicialmente interpretada como uma modificação definitiva, a atitude do fã rapidamente viralizou, tornando-se assunto em diversas plataformas digitais.

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Tatuagem gerou polêmica na web

Apesar da forte repercussão e dos questionamentos sobre a permanência do procedimento, o próprio Ribeiro Bada veio a público tranquilizar os internautas. O fã esclareceu que a tatuagem não é definitiva, contrariando a percepção inicial de muitos sobre a radicalidade da mudança.

O caso levantou discussões sobre os limites da paixão de fãs por seus ídolos e o impacto das modificações corporais. As imagens das tatuagens no rosto do "Embaixador" continuam a circular, acumulando milhares de comentários que variam entre admiração pela dedicação e espanto pela transformação visual.