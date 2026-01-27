'Sou ladrão e vacilão': homem conhecido por tatuagem na testa volta a ser preso por furto

O jovem Ruan Rocha Silva, de 25 anos, voltou a ser preso nesta terça-feira (27) após furtar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Casa Grande, em Diadema, na Grande São Paulo. Ele ficou nacionalmente conhecido em 2017, quando teve a frase “eu sou ladrão e vacilão” tatuada à força na testa, em um episódio que gerou ampla repercussão e indignação nas redes sociais.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ruan foi detido em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) após invadir a unidade de saúde e levar um aparelho de lavagem de alta pressão. O crime ocorreu por volta das 6h. Após o acionamento da GCM, os agentes realizaram buscas na região e localizaram o suspeito ainda com o equipamento furtado. Questionado, ele confessou o furto.

VEJA MAIS

Ruan foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade policial estipulou fiança. Como o valor não foi pago, ele permaneceu à disposição da Justiça. As informações sobre a prisão são do g1.

Em nota, a Prefeitura de Diadema informou que o jovem abriu uma porta da UBS, pulou o muro e tentou fugir com o equipamento, mas acabou abordado pela equipe da GCM. O objeto foi recuperado e devolvido à unidade. Segundo a administração municipal, o atendimento na UBS não foi prejudicado e seguiu normalmente.

Histórico criminal

Essa não é a primeira vez que Ruan Rocha Silva se envolve em crimes semelhantes. Em fevereiro de 2019, ele foi detido suspeito de furtar um celular e um agasalho de funcionárias de uma unidade de saúde em São Bernardo do Campo. No mesmo ano, a Justiça o condenou a 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto por furto.

Antes disso, em 2018, ele chegou a ser preso por furtar desodorantes em um supermercado e passou por internação em uma clínica para tratamento de dependência química. Em 2022, Ruan também foi preso após tentar furtar um apartamento em Cotia, na Grande São Paulo. À época, ele afirmou estar sob efeito de drogas.

Relembre o caso da tatuagem

Em julho de 2017, quando tinha 17 anos, Ruan teve a testa tatuada com a frase “eu sou ladrão e vacilão”. O ato foi filmado e compartilhado nas redes sociais, causando forte repercussão nacional. Os responsáveis pela agressão foram condenados pela Justiça pelos crimes de lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal.

Após o caso, uma campanha solidária ajudou o jovem a custear sessões para remoção da tatuagem, e ele chegou a passar por tratamento contra dependência química.