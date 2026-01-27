Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

'Sou ladrão e vacilão': homem conhecido por tatuagem na testa volta a ser preso por furto

Ruan Rocha Silva, que ficou conhecido após caso de 2017, foi detido em flagrante ao invadir uma UBS em São Paulo

Hannah Franco
fonte

Homem que teve frase tatuada à força na testa é preso por furto de novo. (Reprodução)

O jovem Ruan Rocha Silva, de 25 anos, voltou a ser preso nesta terça-feira (27) após furtar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Casa Grande, em Diadema, na Grande São Paulo. Ele ficou nacionalmente conhecido em 2017, quando teve a frase “eu sou ladrão e vacilão” tatuada à força na testa, em um episódio que gerou ampla repercussão e indignação nas redes sociais.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ruan foi detido em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) após invadir a unidade de saúde e levar um aparelho de lavagem de alta pressão. O crime ocorreu por volta das 6h. Após o acionamento da GCM, os agentes realizaram buscas na região e localizaram o suspeito ainda com o equipamento furtado. Questionado, ele confessou o furto.

VEJA MAIS

image “Sou ladrão e vacilão”: jovem que teve testa tatuada é preso por furto
Em 2017, o rapaz foi torturado após ser acusado de furtar uma bicicleta

image Jovem com testa tatuada com 'eu sou ladrão e vacilão' é preso por roubo, de novo
De acordo com a polícia, ele é suspeito de assaltar uma casa na zona sul de São Paulo

Ruan foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade policial estipulou fiança. Como o valor não foi pago, ele permaneceu à disposição da Justiça. As informações sobre a prisão são do g1.

Em nota, a Prefeitura de Diadema informou que o jovem abriu uma porta da UBS, pulou o muro e tentou fugir com o equipamento, mas acabou abordado pela equipe da GCM. O objeto foi recuperado e devolvido à unidade. Segundo a administração municipal, o atendimento na UBS não foi prejudicado e seguiu normalmente.

Histórico criminal

Essa não é a primeira vez que Ruan Rocha Silva se envolve em crimes semelhantes. Em fevereiro de 2019, ele foi detido suspeito de furtar um celular e um agasalho de funcionárias de uma unidade de saúde em São Bernardo do Campo. No mesmo ano, a Justiça o condenou a 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto por furto.

Antes disso, em 2018, ele chegou a ser preso por furtar desodorantes em um supermercado e passou por internação em uma clínica para tratamento de dependência química. Em 2022, Ruan também foi preso após tentar furtar um apartamento em Cotia, na Grande São Paulo. À época, ele afirmou estar sob efeito de drogas.

Relembre o caso da tatuagem

Em julho de 2017, quando tinha 17 anos, Ruan teve a testa tatuada com a frase “eu sou ladrão e vacilão”. O ato foi filmado e compartilhado nas redes sociais, causando forte repercussão nacional. Os responsáveis pela agressão foram condenados pela Justiça pelos crimes de lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal.

Após o caso, uma campanha solidária ajudou o jovem a custear sessões para remoção da tatuagem, e ele chegou a passar por tratamento contra dependência química.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ladrão e vacilão

preso por furto

São Paulo

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

acordo

Alckmin: acordo com UE é o 1º que Brasil celebra de proteção de dados

O presidente em exercício também declarou que a negociação com a União Europeia mostra que é "possível avançar no multilateralismo e na abertura comercial"

27.01.26 17h54

saúde

Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Veja sintomas e transmissão da doença altamente mortal

Pacientes com o vírus estão internados com encefalite. OMS classifica doença como prioridade por risco de emergência de saúde pública

26.01.26 16h48

BRASIL

Projeto de lei propõe afastamento de agressores no serviço público durante medidas protetivas

A proposta foi aprovada em dezembro pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados

24.01.26 19h11

BRASIL

Motorista cai em buraco e fica com a cabeça atolada entre barro e roda do carro em MG

Acidente ocorreu no município de João Pinheiro (MG), e vítima com ferimentos graves foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

24.01.26 18h25

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Adolescentes suspeitos de matar cão Orelha estão nos Estados Unidos

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, a viagem dos jovens estava pré-programada e eles devem retornar ao Brasil na próxima semana

27.01.26 11h18

MAUS TRATOS

'Cão Orelha': quem era o cachorro que morreu após ser agredido por quatro adolescentes

O animal era um cão comunitário querido pelos moradores de uma região de Florianópolis (SC)

26.01.26 17h00

FEMINICÍDIO

Corpo de arquiteta morta pelo ex-namorado é encontrado após 3 meses

Fernanda Silveira de Andrade, de 29 anos, estava desaparecida desde outubro de 2025. O ex-companheiro da vítima, Euhanan dos Santos Barbosa, de 25 anos, confessou o crime

26.01.26 12h13

BRASIL

Pai é preso após gastar R$ 113 mil em apostas com doações destinadas ao tratamento do filho

A situação veio à tona quando a mãe da criança precisou organizar uma viagem a São Paulo, onde deveria ser realizado o tratamento

26.01.26 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda