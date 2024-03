Jovem com testa tatuada com 'eu sou ladrão e vacilão' é preso por roubo, de novo

O jovem Ruan Rocha Silva, que teve a testa tatuada com 'eu sou ladrão e vacilão', no ano de 2017, foi preso novamente por roubo. Segundo a polícia, ele estava na companhia de outro suspeito, após assaltar uma casa na região do Campo Limpo, zona sul da capital paulista, às 12h30 desta quarta-feira (27).

De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar, a solicitante disse que o crime ocorreu na rua Odon de Cluny, na altura do número, no bairro Parque Ipê.

Os dois suspeitos tentaram fugir pelos fundos da casa, mas foram detidos por agentes da 4ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar em um veículo com registro de furto na rua Miguel Arnaudas.

Os dois jovens foram encaminhados para o 89º Distrito Policial do Morumbi.

Tatuagem na testa

À época em que teve a testa tatuada, Ruan tinha 17 anos, ele tentou furtar uma bicicleta na região de São Bernardo do Campo. Dois homens ficaram revoltados com isso e resolveram tatuar o garoto como forma de punição.

Em 2022, ele já tinha sido preso por suspeita de roubo em Cotia, na Grande São Paulo. O jovem passou por um processo de remoção da tatuagem após uma vaquinha online.