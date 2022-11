“Sou ladrão e vacilão”: jovem que teve testa tatuada é preso por furto

O jovem que teve a testa tatuada, há cinco anos, com a frase “sou ladrão e vacilão” foi preso na manhã do último domingo (27) por suspeita de furtar uma residência, em Cotia, na Grande São Paulo. Com informações do Metrópoles.

As informações da Guarda Civil de Cotia apontam que Ruan Rocha da Silva, de 22 anos, teria pulado a janela do banheiro e, em seguida, teria sido encontrado na sala do apartamento.

Ruan foi encaminhado à delegacia, onde foi constatado outro mandado de prisão no nome do rapaz, por suspeita de roubo.

Em 2017, o jovem foi torturado após ser acusado de furtar uma bicicleta e teve a testa tatuada. Os acusados de torturar Ruan, o tatuador Maycon Wesley Carvalho e o pedreiro Ronildo Moreira de Araújo, foram presos e condenados por lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal.

Depois do episódio, Ruan chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação, mas abandonou o tratamento. Em 2018, Ruan já havia sido detido em flagrante após furtar desodorantes de um mercado em Mariporã, São Paulo.

Em 2019, o jovem foi preso por furto. Na ocasião, Ruan entrou em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e roubou R$ 20, um moletom e um celular, mas foi flagrado por uma enfermeira e imobilizado por um vigilante. O caso foi julgado como roubo devido ele ter entrado em luta corporal com a enfermeira, e ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)