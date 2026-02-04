Vídeo: comediante tatua rosto de Célia Pinho e viraliza nas redes sociais

O comediante paraense de stand-up Chris Costa viralizou nas redes sociais nos últimos dias com um vídeo divertido em que "tatua" a jornalista Célia Pinho, "maior ícone da cultura pop" do Estado, segundo ele próprio. A publicação rapidamente viralizou.

No vídeo, é possível ver o preparo da tatuagem, o processo - no qual, com atenção, é possível "duvidar" que se trata de uma tatuagem de fato, permanente - até o resultado final. Assista:

O engajamento foi tanto que até mesmo Célia Pinho respondeu à homenagem, chamando a situação de "leseira": 'esse ´pequeno é doido'. Veja:

Chris Costa também é conhecido por encenar um Jesus nascido em Belém do Pará e possui mais de 80 mil seguidores no instagram.