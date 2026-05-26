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Guns N’ Roses relembra nas redes sociais apresentação em Belém e agita fã; confira

O show lendário ocorreu em abril deste ano durante a turnê 'Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things'

Amanda Martins
fonte

Axl Rose no palco do Mangueirão (Instagram / gunsnroses)

Ainda nem chegou a tradicional quinta-feira do “TBT”, mas a banda Guns N’ Roses resolveu relembrar a passagem por Belém nas redes sociais. Nesta terça-feira (26), o grupo publicou uma série de fotos do show realizado no Estádio Mangueirão, em abril deste ano.

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Apresentação histórica da banda com o vocalista Axl Rose, o guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan, entre outros músicos, será neste sábado (25) partir das 20h, no estádio Mangueirão, em Belém

A apresentação marcou o encerramento da passagem da banda pelo Brasil durante a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”.

Os registros compartilhados mostram momentos do show e também a reação do público presente na capital paraense. “Belém, nosso último show no Brasil! Essa noite vai entrar pra história e estamos felizes demais por finalmente encontrar vocês”, escreveu a banda na legenda da publicação.

A apresentação em Belém reuniu mais de 45 mil pessoas e marcou o primeiro show do Guns N’ Roses na capital paraense. Antes de chegar ao Pará, a banda passou por outras cidades brasileiras ao longo do mês de abril. A etapa nacional da turnê incluiu apresentações em:

  • Porto Alegre;
  • São Paulo;
  • São José do Rio Preto;
  • Campo Grande;
  • Cariacica;
  • Salvador;
  • Fortaleza;
  • São Luís.

Repertório reuniu clássicos da banda

Durante cerca de três horas de apresentação, o grupo reuniu músicas conhecidas do público, cantadas em coro pelos fãs no Mangueirão. Entre os sucessos apresentados estiveram:

  • “Sweet Child O’ Mine”;
  • “Welcome to the Jungle”;
  • “November Rain”.

A música “November Rain” foi executada enquanto uma chuva atingia parte da capital paraense durante o show.

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