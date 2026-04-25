Casal vai de Slash e noiva para o show do Guns N’ Roses em Belém

Neste sábado (25), o show do Guns N’ Roses em Belém foi marcado por um visual curioso e divertido de um casal de fãs. Entre os primeiros a chegar à fila, Helora, de 29 anos, e Freddy Penna, de 28 anos, chamaram a atenção ao aparecerem com roupas inusitadas: ela vestida de noiva e ele com o icônico visual de Slash, o guitarrista da banda.

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Os figurinos que remetem ao clássico clipe de "November Rain", single da banda que escrita pelo vocalista Axl Rose e lançada em junho de 1992 como 3º single do álbum Use Your Illusion I.

Mesmo com o forte calor, o look dos dois não passou despercebido pelos outros fãs que aguardavam na fila do Estádio do Mangueirão. A noiva, com o vestido branco e véu, e Freddy, com o visual clássico do guitarrista, de cartola.

Caracterizados com elementos icônicos da banda, os fãs chamaram a atenção no Estádio do Mangueirão (Hannah Franco)