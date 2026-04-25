Guns N' Roses em tecnomelody? Relembre 3 músicas da banda que ganharam versões paraenses

A banda Guns N' Roses, que se apresenta neste sábado (25) em Belém, no estádio do Mangueirão, está movimentando a cidade, mas, talvez o que o grupo não saiba, é que nem eles "escaparam" do talento dos paraenses em transformar grandes sucessos em "marcantes".

A influenciadora Valéria Pinho viralizou no Instagram após postar, na última sexta-feira (24), um conteúdo que relembra três canções da banda que viraram melody na boca dos paraenses.

A primeira música é Estranged que, no Pará, ganhou a versão "Baby", da banda Os Robertos. Já a segunda é November Rain, um grande sucesso do Guns que, para os paraenses, se tornou "Eu me apaixonei", pedrada da banda Puro Desejo. Quem também entrou na lista foi a música Patience, que no Pará se transformou em "Tentar Voltar", da banda Tac.