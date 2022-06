Marjorie Estiano está namorando médico que conheceu nas gravações de 'Sob Pressão'

A atriz Marjorie Estiano está namorado o médico Marcio Maranhão, de 52 anos. O novo amor da atriz é o autor do livro "Sob Pressão", que inspirou a série na qual ela é protagonista. Ele também atua como consultou da trama e esteve presente auxiliando o elenco nas gravações.

O médico tem quase 30 anos de experiência na rede pública de saúde do Rio de Janeiro. A partir das próprias histórias, inspirou o livro que virou série. Recentemente, a atriz de 39 anos inclusive falou sobre a possibilidade de ser mãe. Em uma rara entrevista, ela disse que a experiência com a nova temporada do seriado Sob Pressão provocou uma série de reflexões.

VEJA MAIS

"É claro que continuo, assim como a Carolina, considerando 'n' variáveis para tomar essa decisão. A maternidade é uma decisão, deve ser uma escolha, e ela tem uma responsabilidade muito grande. Criar uma pessoa, sobretudo nesse mundo que a gente vive hoje, não é brincadeira, tem que ter muito preparo", afirmou.