Nome da atriz Marjorie Estiano vira meme no último dia do ano após trocadilho

Assim como é normal as pessoas gostarem de se vestir de branco no réveillon, os internautas também estão com a tradição de todo último dia do ano fazer trocadilhos com o nome de Marjorie Estiano. A brincadeira rendeu como um dos assuntos mais comentados no Twitter e entrou nos trending topics da rede social, nesta quinta-feira (31).

Marjorie sempre vira meme nas véspera da virada por conta do trocadilho com o sobrenome ‘Estiano’ que soa como “este ano”. Entre os 20 assuntos mais citados no Twitter Brasil, o nome da global ficou em 16º lugar, com mais de 2,908 mil posts.

“Um das poucas fotos de Marjorie Estiano”, postou um internauta. “Mas no que vem, com toda a certeza, teremos mais fotos”, complementou. “Essa imagem resume melhor como foi Estiano”, disse um. “Ainda tá cedo pra piada da "última foto da Marjorie Estiano, mas já to pronto pra rir disso Estiano de novo”, publicou outro.

Uma das poucas fotos de Marjorie Estiano. pic.twitter.com/wgn1JhyJcZ — TANTO (@tantotupiassu) December 31, 2020

Mas no que vem, com toda a certeza, teremos mais fotos. — TANTO (@tantotupiassu) December 31, 2020

Essa imagem resume melhor como foi Estiano pic.twitter.com/VE9B1VPz0Y — Fabio Rebouças (@FabioReboucas) December 31, 2020