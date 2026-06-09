Com cena ousada e 'mão boba', atacante brasileiro João Pedro rouba a cena em novo projeto de Madonna
Atacante do Chelsea protagoniza cena ousada no curta-metragem Confessions II, projeto que abre os trabalhos do próximo disco da Rainha do Pop.
Madonna abriu oficialmente as portas de sua nova era musical ao disponibilizar no YouTube, nesta segunda-feira (8), o curta-metragem Confessions II. O projeto audiovisual tem participação do jogador brasileiro João Pedro, do Chelsea, e serve como introdução às primeiras faixas de seu próximo álbum de estúdio, que tem lançamento programado para o dia 3 de julho.
Com cerca de 10 minutos de duração, o filme mistura referências à lendária trajetória da artista, estética provocante e uma verdadeira constelação de celebridades. No entanto, em meio a modelos, atrizes e estrelas da música, foi o atleta brasileiro quem roubou a cena.
João Pedro jogador protagoniza uma sequência de forte química com a cantora, com direito a uma "mão boba" da artista que rapidamente viralizou e virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.
O jogador vive grande fase no futebol europeu e chegou a ter o nome cotado para a Copa do Mundo, embora tenha ficado fora da lista final.
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Além do brasileiro, a produção reúne um elenco de peso. O curta traz Lourdes Leon, filha da cantora, e a estrela pop Sabrina Carpenter, que divide os vocais com Madonna na faixa inédita "Bring Your Love". Nomes como Arca, Shygirl, Julia Garner, Gwendoline Christie, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Debi Mazar e Honey Dijon também marcam presença, além do jogador Cole Palmer, também do Chelsea.
Confessions II foi apresentado originalmente durante a participação de Madonna no Festival de Tribeca, em Nova York, logo após a cantora surpreender os fãs com um show gratuito na Times Square. O projeto é a sequência direta do aclamado Confessions on a Dance Floor (2005), um dos álbuns mais icônicos de sua carreira, que revolucionou o pop ao mergulhar na dance music com hits globais como "Hung Up".
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