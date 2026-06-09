Com cena ousada e 'mão boba', atacante brasileiro João Pedro rouba a cena em novo projeto de Madonna

Madonna abriu oficialmente as portas de sua nova era musical ao disponibilizar no YouTube, nesta segunda-feira (8), o curta-metragem Confessions II. O projeto audiovisual tem participação do jogador brasileiro João Pedro, do Chelsea, e serve como introdução às primeiras faixas de seu próximo álbum de estúdio, que tem lançamento programado para o dia 3 de julho.

Com cerca de 10 minutos de duração, o filme mistura referências à lendária trajetória da artista, estética provocante e uma verdadeira constelação de celebridades. No entanto, em meio a modelos, atrizes e estrelas da música, foi o atleta brasileiro quem roubou a cena.

João Pedro estrela curta de Madonna com direito a "mão boba" (Reprodução)

João Pedro jogador protagoniza uma sequência de forte química com a cantora, com direito a uma "mão boba" da artista que rapidamente viralizou e virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

O jogador vive grande fase no futebol europeu e chegou a ter o nome cotado para a Copa do Mundo, embora tenha ficado fora da lista final.

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Além do brasileiro, a produção reúne um elenco de peso. O curta traz Lourdes Leon, filha da cantora, e a estrela pop Sabrina Carpenter, que divide os vocais com Madonna na faixa inédita "Bring Your Love". Nomes como Arca, Shygirl, Julia Garner, Gwendoline Christie, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Debi Mazar e Honey Dijon também marcam presença, além do jogador Cole Palmer, também do Chelsea.

Confessions II foi apresentado originalmente durante a participação de Madonna no Festival de Tribeca, em Nova York, logo após a cantora surpreender os fãs com um show gratuito na Times Square. O projeto é a sequência direta do aclamado Confessions on a Dance Floor (2005), um dos álbuns mais icônicos de sua carreira, que revolucionou o pop ao mergulhar na dance music com hits globais como "Hung Up".