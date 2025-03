Namorada brasileira? Conheça o affair do turco Can Yaman durante sua passagem pelo Brasil

Can Yaman, famoso ator turco pela interpretação e pela beleza (não necessariamente nesta ordem), arranca suspiros pode onde passa. Como ele está no Brasil para divulgar a série "El Turco", tem arrastado uma multidão por onde passa, principalmente nos eventos de divulgação, mas acabou se encantando pela influenciadora Thamires Hauch.

Yaman e Thamires foram vistos no maior clima de romance durante a coletiva de imprensa da novela turca, realizada na última terça-feira (25), no Rio de Janeiro. A influenciadora entrevistou exclusiva com o galã e a química rolou logo ali mesmo. A intimidade chamou a atenção de todos os presentes.

Além disso, Hauch também participou de um evento privado com o ator turco, realizado no dia anterior.

Can Yaman voltou para o Instagram e ele segue apenas 24 pessoas. Advinha quem é uma dessas? Exatamente. Thamires Hauch. Além dela, ele segue outras duas contas brasileiras, do jornalista Hugo Gloss e do seu dublador no Brasil, Francisco Júnior Jr.

Quem é Thamires Hauch?

A influenciadora Thamires Hauch ficou mais conhecida no último Carnaval, quando se separou do presidente da Viradouro, Marcelinho Calil, após descobrir que ele estava tendo um caso extraconjugal com a porta-bandeira do Salgueiro, Marcella Alves.

Thamires publicou nas suas redes sociais: "Hoje eu tive o prazer de bater um papo com @canyaman, o protagonista da série El Turco. Em breve vai ao ar e eu solto aqui para vocês! Que oportunidade incrível! Obrigada, @globoplay! Amei fazer parte desse dia tão especial".

Nos comentários da publicação, os seguidores não perderam tempo: "Eu acho digno esse casal hahahahaha". "Eu também!!! Suuuper shipoooo", disse uma pessoa. "Eu achei um Match perfeito", escreveu a ex-sister Anamara.

Sobrou até para o ex da influenciadora: "Gente ele segue 23 [24] pessoas e ela está na lista, aaaaaaaaaa eu tô surtando, essa é a nossa musa, agora sim com alguém do mesmo nível que ela". O fato curioso é que tanta Yaman quanto Calil têm descendência turca.

Thamires manteve o mistério e respondeu: "Às vezes, não estamos flertando. Somos só nós, sendo gostosas e nos comunicando"

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)