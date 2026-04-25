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Fãs do Guns N’ Roses tentam se abrigar do sol e do calor no Mangueirão

Sensação térmica alta marca chegada de fãs ao estádio em Belém

Hannah Franco
fonte

Calor de 32ºC marca espera de fãs do Guns N’ Roses em Belém (Hannah Franco / Especial O Liberal)

Neste sábado (25), fãs do Guns N’ Roses enfrentaram uma sensação térmica de 32ºC e a previsão de chuva enquanto aguardavam a abertura dos portões do Estádio Mangueirão, em Belém. Antes de entrarem para o aguardado show, muitos buscaram abrigo do sol implacável, com a temperatura elevada tornando a espera ainda mais desafiadora. A única árvore disponível na entrada pela Avenida Augusto Montenegro foi o refúgio escolhido por muitos para escapar um pouco da exposição ao calor.

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