Fãs do Guns N’ Roses tentam se abrigar do sol e do calor no Mangueirão
Sensação térmica alta marca chegada de fãs ao estádio em Belém
Neste sábado (25), fãs do Guns N’ Roses enfrentaram uma sensação térmica de 32ºC e a previsão de chuva enquanto aguardavam a abertura dos portões do Estádio Mangueirão, em Belém. Antes de entrarem para o aguardado show, muitos buscaram abrigo do sol implacável, com a temperatura elevada tornando a espera ainda mais desafiadora. A única árvore disponível na entrada pela Avenida Augusto Montenegro foi o refúgio escolhido por muitos para escapar um pouco da exposição ao calor.
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