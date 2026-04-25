Família faz churrasco em frente ao Mangueirão antes do show do Guns N’ Roses

A expectativa para o aguardado show do Guns N’ Roses em Belém, que acontecerá somente à noite, fez com que os fãs começassem a festa bem cedo. Desde as primeiras horas da manhã deste sábado (25), a frente do Estádio do Mangueirão foi tomada por filas e acampamentos. O fã Kaic Reiscinho, de 22 anos, veio com a família e aproveitou a oportunidade para fazer um churrasco improvisado no carro enquanto aguardam o começo dos shows.

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Com a churrasqueira no veículo, eles prepararam um almoço ao som dos clássicos do Guns N’ Roses, com petiscos, cerveja e muita animação.

"A gente trouxe porque, como a gente sabe que vai dar muito cheio, então a gente trouxe uma carne para assar aqui. Vamos ficar por aqui para curtir até mais tarde", disse Kaic, que está acompanhado do pai, madrasta e da sogra dele.

"Trouxemos fraldinha e outras coisas, além de bebidas pra passar o dia. E sim, toda a família é fã da banda", acrescentou.

