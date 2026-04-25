Guns N´ Roses em Belém: fãs paraenses conferem show único no Mangueirão

Para tudo! Hoje tem show do Guns N' Roses em Belém. E não é vídeo, disco ou CD tocando, não. Nada disso! É ao vivo mesmo. Só uma vez, para não esquecer nunca mais. Portanto, o vocalista Axl Rose, o guitarrista Slash, o baixista Duff McKagan e mais Dizzy Reed (teclados), Richard Fortus (guitarra e backing vocal) e Isaac Carpenter (bateria) podem estar certos de uma coisa: o público em Belém vai com tudo para o concerto deles, a partir das 20h no estádio Mangueirão, para celebrar esta noite de rock no coração da Amazônia. Também pudera. É o último show dos caras na turnê pelo Brasil (“Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”) e a primeira e histórica apresentação da banda em solo paraense. E ainda tem um showzaço com os Raimundos. Nesse clima todo, quem vai estar lá, como fã inconfundível do Guns, é a advogada Isabel Amaral, 25 anos, moradora do bairro do Marco.

"Com toda a certeza do mundo, eu estarei lá na arquibancada, lado B, me esgoelando pelo Axl e pelo Slash! Irei com algumas amigas e espero que esse show seja bom pra elas também (quem sabe consiga mais fãs para o Guns hahaha)", deixa claro Isabela. Na playlist do show da banda no Mangueirão, hinos como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” e “November Rain”.

Guns N´ Roses: toda a vibração da banda norte-americana para incendiar o público em Belém neste sábado (25) (Foto: Divulgação / Guns N´ Roses)

Mais de 44 mil pessoas são aguardadas para o show. Cerca de 400 agentes atuarão no esquema de segurança do concerto do Guns. Isabela tem a expectativa de um show emocionante, pelo fato de ser um evento inédito em Belém. "Acredito que, desde a apresentação do Iron Maiden em 2011, Belém clamava por um show assim, e que bom que um dos grandes nomes do Hard Rock ouviu nossas preces! Com um histórico de mais de três horas de apresentação, com um repertório de mais de 30 músicas, Axl e companhia farão uma apresentação belíssima em terras paraenses, e será inesquecível!", enfatiza.

Com relação ao look para ir ao show, Isabela pensou em um estilo mais clássico, mas que faz referência ao estilo dos anos 80/90, com uma calça boca de sino e cinto no estilo boho. "A blusa será uma peça muito especial para mim, pois a estampa é o CD do 'Appetite For Destruction', primeiro álbum da banda e meu favorito".

"Nos acessórios, vou incorporar algo da nossa cultura: no clipe da música 'Estranged', Axl Rose interage com golfinhos; inclusive, fãs levam balões em forma do animal para chamar atenção dos músicos. Como não achei brincos em formato de golfinho a tempo do show, comprei em formato de botos cor-de-rosa, que remete totalmente à cultura da Amazônia e lembra o clipe também!", detalha a fã do grupo surgido em Los Angeles em 1985.

Isabela Amaral: pronta para ir ao Mangueirão e curtir o som do Guns em Belém (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Isabela Amaral conta como começou a ser fã da banda em 2013. "Foi quando eu assistia à novela 'Malhação', em que tinha a personagem Lia, que era roqueira, tocava instrumentos. E aquilo me instigou a ir atrás de uma banda para chamar de minha favorita, e foi aí que tudo começou".

"Desde lá, venho colecionando tudo que posso: CDs, DVDs, livros e uma infinidade de blusas. As famosas bandanas usadas por Axl também não poderiam faltar, tenho algumas também. E para fechar a coleção, com objetos mais atuais, tenho dois Funkos Pop, um do vocalista e outro do guitarrista (Axl e Slash, naturalmente)", conta Isabela.

A jovem fã não esquece quando teve a oportunidade de conferir uma apresentação ao vivo do Guns. "Em 2022, tive a oportunidade de ver a banda no renomado festival Rock In Rio. Foi meu primeiro festival e show da vida. Foi um momento muito especial e que vai ficar na memória pra sempre. Consegui ficar bem perto do palco, e ver os integrantes bem de perto foi a realização de um sonho adolescente. E espero que neste sábado a sensação de vê-los novamente seja tão especial quanto da primeira vez", salienta Isabela Amaral.

Algo que não mudou em Isabela com relação à banda, desde o começo da adolescência dessa fã, "foi a sensação de ouvir as músicas e me sentir viva". "A cada acorde de guitarra do Slash, cada frase cantada pela voz aguda do Axl, tudo isso em conjunto me dá vontade de viver, de enxergar a vida de outra forma. O Guns esteve comigo em todas as fases da minha vida: adolescência, vestibular, os períodos mais difíceis da pandemia, e agora na vida adulta. Meus amigos mais próximos, familiares, colegas de trabalho, todos associam o Guns N' Roses a mim, e isso é muito bom, já virou uma parte da minha personalidade".

"Paradise City" é a música do Guns de que Isabela mais gosta. No entanto, é a que os fãs esperam que nunca chegue, porque ela encerra a apresentação. Essa canção foi a primeira que Isabela ouviu e logo se apaixonou pela banda. Paixão que prossegue até hoje.

Revólveres e rosas

Desde 2006, quando tinha, então, 16 anos de idade, Jean Luiz, hoje com 35 anos, gosta do som do Guns N' Roses. Esse técnico em Segurança do Trabalho no Hospital Regional Público de Capanema, no nordeste do Pará, conta que descobriu a banda por intermédio de um primo dele, que o presenteou com um pôster do grupo.

"O diferencial do Guns é que não é só o som, é a sensação de que cada música carrega vida e verdades sem filtros. Uma mistura rara: caos e beleza. Eles surgiram com uma energia crua, quase perigosa, como se cada show pudesse dar errado a qualquer momento, e talvez por isso fosse tão certo", diz.

Jean Luiz: hora de reencontrar a banda do coração, desta vez em Belém (Foto: Acervo Pessoal)

Guns N' Roses e Legião Urbana são as bandas prediletas de Jean. Do Guns, ele também tem um acervo bem montado com camisas,CDs, discos de vinil, DVDs e outros itens. Jean não esconde de ninguém que tem três músicas do Guns como suas prediletas.

"'Estranged', porque é uma música que me entende sem me julgar, porque ela não tenta consertar nada, só me acompanha, ela aceita a saudade, a confusão, os pedaços mal resolvidos e principalmente, os recomeços; 'Nightrain', porque ela é energia pura, quase descontrolada, parece que o mundo fica mais rápido. é como se você fosse jogado dentro de uma noite sem roteiro, cheia de excessos, sensação boa de não querer que acabe nunca".

"E 'There was a time', que me faz revisitar algo que mudou tudo. Desde o começo, existe um peso… como se cada nota carregasse histórias que ficaram mal resolvidas. É alguém olhando pra trás e percebendo que certas coisas não voltam, não importa o quanto você queira. Aquela sensação de 'já foi… e eu não posso fazer nada'. Todo mundo já sentiu isso um dia. Ela vira quase um espelho. Não só da história, mas de momentos da minha vida que talvez nunca contei pra ninguém", completa o fã Jean Luiz.

Jean conta que vai ao show no Mangueirão neste sábado (25) com a esposa e amigos. "Como fã do Guns N' Roses, eu sinto que não é só mais um show, é um encontro marcado com o meu 'eu' de 16 anos de idade.

“Depois de tudo que vivi em Manaus (AM), em 2022 (ele assistiu à apresentação da banda na capital baré), a expectativa agora vem ainda mais forte. Porque eu sei o que me espera… ou pelo menos acho que sei. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela sensação de que pode ser ainda maior, ainda mais intenso, ainda mais inesquecível. É a promessa de mais uma noite em que tudo vai fazer sentido de novo", pontua.

Esse fã adianta para quem vai conferir o show do Guns em Belém o que ele sentiu em Manaus (AM). "Eles são demais! São energia em movimento, tudo pulsa: a bateria, a guitarra, a multidão. Não existe cansaço, não existe distração… só aquele momento, acontecendo com uma força absurda, vibrante, intenso, quase impossível de explicar".

Serviço:

Show da banda Guns N´ Roses

Turnê

Data: 25 de abril de 2026

Local: Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença - Mangueirão

Endereço do Local: Rodovia Augusto Montenegro, s/n - Km 03

Abertura dos portões: 16h

Raimundos: 18h30

Showtime: 20h

Ticketeira: Bilheteria Digital - www.bilheteriadigital.com.br

Turnê e produção: Mercury Concert e Link Produtora







