Guns N' Roses anuncia saída de Melissa Reese antes de show em Belém

A banda Guns N’ Roses informou que a tecladista Melissa Reese não fará parte da próxima turnê do grupo. O anúncio foi feito na sexta-feira (27), por meio de comunicado oficial, que cita “imprevistos pessoais” como motivo da ausência.

A saída ocorre a menos de um mês do show previsto em Belém, marcado para o dia 25 de abril, no Estádio do Mangueirão. A apresentação integra a nova passagem da banda pelo Brasil.

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No comunicado, o grupo afirmou esperar a compreensão dos fãs diante da decisão. Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre o afastamento da musicista.

“Melissa Reese não se juntará à banda na turnê devido a imprevistos pessoais. Esperamos que nossos fãs compreendam”, diz o comunicado.

Primeira mulher integrante da banda

Melissa Reese entrou para o Guns N’ Roses durante a turnê “Not In This Lifetime”, substituindo o músico Chris Pitman. Em mais de três décadas de história do grupo, ela se tornou a primeira mulher a integrar oficialmente a formação.

Antes mesmo de assumir o posto fixo, a tecladista já havia colaborado com a banda em trabalhos de bastidores, incluindo participação no processo de mixagem de um álbum ao lado do baterista Bryan Mantia, em 2008.

A apresentação do Guns N’ Roses na capital paraense tem mobilizado fãs e gerado expectativa desde o anúncio. O show no Mangueirão faz parte da agenda da nova turnê internacional do grupo.

Mesmo com a mudança na formação, a realização do evento segue confirmada.