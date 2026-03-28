Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Guns N' Roses anuncia saída de Melissa Reese antes de show em Belém

Tecladista não participará mais da nova turnê por motivos pessoais; banda se apresenta no Estádio do Mangueirão em abril

Hannah Franco
fonte

Guns N’ Roses anuncia saída de Melissa antes de show em Belém; veja o que muda (Divulgação/Guns N Roses)

A banda Guns N’ Roses informou que a tecladista Melissa Reese não fará parte da próxima turnê do grupo. O anúncio foi feito na sexta-feira (27), por meio de comunicado oficial, que cita “imprevistos pessoais” como motivo da ausência.

A saída ocorre a menos de um mês do show previsto em Belém, marcado para o dia 25 de abril, no Estádio do Mangueirão. A apresentação integra a nova passagem da banda pelo Brasil.

VEJA MAIS

image Guns N’ Roses em Belém: confira 5 músicas da banda que viraram melody e brega no Pará 🎶
Hits da banda ganharam versões em brega e tecnomelody e seguem como sucesso nas aparelhagens

image Quais músicas vão tocar no show do Guns N’ Roses em Belém? Confira a setlist
Apresentação no Mangueirão será no dia 25 de abril de 2026 e deve reunir grandes sucessos da banda

No comunicado, o grupo afirmou esperar a compreensão dos fãs diante da decisão. Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre o afastamento da musicista.

“Melissa Reese não se juntará à banda na turnê devido a imprevistos pessoais. Esperamos que nossos fãs compreendam”, diz o comunicado.

Primeira mulher integrante da banda

Melissa Reese entrou para o Guns N’ Roses durante a turnê “Not In This Lifetime”, substituindo o músico Chris Pitman. Em mais de três décadas de história do grupo, ela se tornou a primeira mulher a integrar oficialmente a formação.

Antes mesmo de assumir o posto fixo, a tecladista já havia colaborado com a banda em trabalhos de bastidores, incluindo participação no processo de mixagem de um álbum ao lado do baterista Bryan Mantia, em 2008.

A apresentação do Guns N’ Roses na capital paraense tem mobilizado fãs e gerado expectativa desde o anúncio. O show no Mangueirão faz parte da agenda da nova turnê internacional do grupo.

Mesmo com a mudança na formação, a realização do evento segue confirmada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Guns n' Roses

belém

melissa reese

axl rose
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

BBB 26: Produção suspende castigo do Monstro após Ana Paula Renault relatar dores intensas

Jornalista que já passou por cirurgia na coluna afirmou não ter condições físicas de continuar e Milena também apresentou sinais de exaustão extrema

28.03.26 12h48

REALITY

Participante do 'Big Brother' argentino sai sem calças de banheiro para atender Big Fone

Brian Sarmiento protagoniza momento hilário, mas é punido com exclusão de festa

28.03.26 12h21

PALCO

Teatro visceral e debate sobre homofobia marcam o retorno de Tom na Fazenda a Belém

Protagonizado por Armando Babaioff, sucesso internacional explora a desconstrução do corpo e a intensidade dramática em uma narrativa que confronta a homofobia estrutural e as relações de poder no ambiente rural

28.03.26 8h00

AÇÃO

TV Liberal promove tarde de nostalgia e música no Pátio Belém para retorno de Avenida Brasil

Público paraense se reúne para celebrar a volta da novela no Vale a Pena Ver de Novo em ação com interatividade e shows de Nosso Tom e Forró do Bacana.

27.03.26 16h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

DE ARREPIAR

Após condenação de Bruno Mafra por abuso sexual, fãs resgatam músicas polêmicas do cantor; relembre

Trechos de canções da banda Bruno e Trio, todas de autoria do próprio Bruno Mafra, voltaram a repercutir após a condenação por abuso sexual; confira todas as letras

27.03.26 23h29

SAÚDE

BBB 26: Produção suspende castigo do Monstro após Ana Paula Renault relatar dores intensas

Jornalista que já passou por cirurgia na coluna afirmou não ter condições físicas de continuar e Milena também apresentou sinais de exaustão extrema

28.03.26 12h48

BBB 26

Equipe de Samira, do BBB 26, denuncia ameaças de morte

Segundo a equipe, mensagem incluíam ameaças e votos de morte

28.03.26 11h27

REALITY

Participante do 'Big Brother' argentino sai sem calças de banheiro para atender Big Fone

Brian Sarmiento protagoniza momento hilário, mas é punido com exclusão de festa

28.03.26 12h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda