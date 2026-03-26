Copa do Brasil: Mesmo com show do Guns N’ Roses, Paysandu x Vasco será no Mangueirão Jogo entre Papão x Gigante da Colina conflitava com a montagem do palco para o show do Guns N’ Roses, que será realizado no Mangueirão, porém, produtora e Paysandu alinharam e partida será mesmo jogada no Colosso do Bengui Fábio Will 26.03.26 17h19 Colosso do Bengui será palco de Paysandu x Vasco (Agência Pará) O confronto entre Paysandu x Vasco da Gama-RJ, pela 5ª fase da Copa do Brasil, será mesmo no Mangueirão. A produtora Link, responsável pelo show da banda de rock norte-americana Guns N’ Roses em Belém, alinhou junto à diretoria do Paysandu e confirmou que a partida contra o clube carioca será no Colosso do Bengui. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A partida entre Paysandu x Vasco, jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, tinha a possibilidade de ocorrer no Estádio da Curuzu. Marcada para ocorrer no dia 22 ou 23 de abril, o confronto poderia sair do Mangueirão, por conta da montagem do palco para o show da banda Guns N’ Roses, que está marcado para ocorrer no dia 25 de abril. Após conversas entre produtora e diretoria bicolor, foi alinhado que a partida será disputada no Estádio Olímpico do Pará. VEJA MAIS Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Produtora Nas redes sociais, a produtora Link confirmou a partida no Colosso do Bengui e afirmou que o Mangueirão está pronto para receber o futebol e também eventos. “Sem polêmicas, tudo alinhado no Mangueirão! No dia 22.04 acontece a partida entre Paysandu x Vasco, pela Copa do Brasil. E no dia 25.04 o mega show histórico da turnê mundial do Guns N’ Roses em Belém! O templo do futebol e da música estará preparado para receber as feras!”, publicou a produtora. Papão A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, mas até o momento não obteve retorno do clube. Falta a confirmação da CBF Embora a produtora tenha citado que a partida será dia 22 de abril, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda não confirmou a data da partida. Vale grana! No sorteio realizado na última segunda-feira (23), Vasco estava no pote 1, por ser um dos 16 clubes melhores ranqueados e o Paysandu estava no pote 2. Na “dança das bolinhas”, ficou decidido que as equipes decidirão uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, além de uma premiação de R$3 milhões. Mangueirão e São Januário O confronto entre Papão x Gigante da Colina será “mata-mata”, com jogos de ida e volta. As datas disponíveis para a partida de ida são 22 e 23 de abril, já o confronto de volta podem ocorrer nos dias 13 ou 14 de maio, dessa vez no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Copa do Brasil: Mesmo com show do Guns N’ Roses, Paysandu x Vasco será no Mangueirão Jogo entre Papão x Gigante da Colina conflitava com a montagem do palco para o show do Guns N’ Roses, que será realizado no Mangueirão, porém, produtora e Paysandu alinharam e partida será mesmo jogada no Colosso do Bengui 26.03.26 17h19 futebol Paysandu trabalha para garantir duelo com o Vasco pela Copa do Brasil no Mangueirão Partida no estádio virou dúvida, pois ocorre às vésperas de show da banda Guns N' Roses 26.03.26 11h39 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 COPA NORTE 'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe 25.03.26 11h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.03.26 7h00 NO LIMITE Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida 26.03.26 8h00 Será? De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência 26.03.26 10h49 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32