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Copa do Brasil: Mesmo com show do Guns N’ Roses, Paysandu x Vasco será no Mangueirão

Jogo entre Papão x Gigante da Colina conflitava com a montagem do palco para o show do Guns N’ Roses, que será realizado no Mangueirão, porém, produtora e Paysandu alinharam e partida será mesmo jogada no Colosso do Bengui

Fábio Will
fonte

Colosso do Bengui será palco de Paysandu x Vasco (Agência Pará)

O confronto entre Paysandu x Vasco da Gama-RJ, pela 5ª fase da Copa do Brasil, será mesmo no Mangueirão. A produtora Link, responsável pelo show da banda de rock norte-americana Guns N’ Roses em Belém, alinhou junto à diretoria do Paysandu e confirmou que a partida contra o clube carioca será no Colosso do Bengui.

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A partida entre Paysandu x Vasco, jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, tinha a possibilidade de ocorrer no Estádio da Curuzu. Marcada para ocorrer no dia 22 ou 23 de abril, o confronto poderia sair do Mangueirão, por conta da montagem do palco para o show da banda Guns N’ Roses, que está marcado para ocorrer no dia 25 de abril. Após conversas entre produtora e diretoria bicolor, foi alinhado que a partida será disputada no Estádio Olímpico do Pará.

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Produtora

Nas redes sociais, a produtora Link confirmou a partida no Colosso do Bengui e afirmou que o Mangueirão está pronto para receber o futebol e também eventos.

“Sem polêmicas, tudo alinhado no Mangueirão! No dia 22.04 acontece a partida entre Paysandu x Vasco, pela Copa do Brasil. E no dia 25.04 o mega show histórico da turnê mundial do Guns N’ Roses em Belém! O templo do futebol e da música estará preparado para receber as feras!”, publicou a produtora.

Papão

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, mas até o momento não obteve retorno do clube.

Falta a confirmação da CBF

Embora a produtora tenha citado que a partida será dia 22 de abril, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda não confirmou a data da partida.

Vale grana!

No sorteio realizado na última segunda-feira (23), Vasco estava no pote 1, por ser um dos 16 clubes melhores ranqueados e o Paysandu estava no pote 2. Na “dança das bolinhas”, ficou decidido que as equipes decidirão uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, além de uma premiação de R$3 milhões.

Mangueirão e São Januário

O confronto entre Papão x Gigante da Colina será “mata-mata”, com jogos de ida e volta. As datas disponíveis para a partida de ida são 22 e 23 de abril, já o confronto de volta podem ocorrer nos dias 13 ou 14 de maio, dessa vez no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

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