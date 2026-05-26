Rolon Ho e Thais Sousa embarcam rumo ao Rio de Janeiro para o Festival Brasil de Todos os Ritmos

Os artistas e coreógrafos Rolon Ho e Thais Sousa embarcam para o Rio de Janeiro, onde irão atuar na curadoria artística e também como jurados do Festival Brasil de Todos os Ritmos a convite da produtora paraense Tayana dos Santos.

O evento ocorre nos dias 29, 30 e 31 de maio e passará por diversas cidades fluminenses. A dupla irá visitar escolas públicas em uma grande competição cultural que une dança, teatro e música, tendo como tema central os Ritmos Amazônicos.

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Durante a preparação, alunos irão pesquisar sobre as danças nortistas, suas origens, influências culturais e identidade regional, desenvolvendo apresentações autorais para a competição. Para muitos estudantes, será a primeira oportunidade de se apresentar em um grande palco nacional dentro do festival.

Rolon Ho e Thais Sousa também estarão ao lado de uma das maiores referências da dança brasileira, Carlinhos de Jesus, fortalecendo ainda mais a representatividade da cultura amazônica no cenário artístico nacional.

O festival é uma realização da Lep Produções e contará ainda com grandes atrações musicais, entre elas Araketu, Felipe Araújo, Buchecha, Marvvila e Dudu Nobre, além de muitas outras atrações.