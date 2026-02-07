Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rolon Ho e Thais Sousa brilham na abertura do Rainha das Rainhas 2026

Com coreografia da Cia Cabanos, artistas abriram a 78ª edição do concurso no Hangar na noite deste sábado (7)

Gabriel da Mota
fonte

Dançarinos se apresentaram junto com a banda Enedina Show Music (Thiago Gomes / O Liberal)

A abertura da 78ª edição do Rainha das Rainhas 2026 agitou o público no Hangar Centro de Convenções na noite deste sábado (7). Com uma performance focada no empoderamento feminino e na valorização da cultura paraense, os dançarinos Rolon Ho e Thais Sousa, da Cia Cabanos, deram o pontapé inicial no maior concurso de beleza e fantasia do Norte e Nordeste, ao som da banda Enedina Show Music. O espetáculo preparou o clima para o desfile das 15 candidatas que disputam o título de soberana do Carnaval.

Para o dançarino Rolon Ho, participar de mais uma edição do evento é uma forma de celebrar os talentos locais. "Essa competição é importante para a cultura do nosso estado, porque carrega muito glamour, ousadia e espetáculo", afirmou o artista ao portal OLiberal.com. Ele destacou que o concurso é um momento histórico para contemplar a produção artística e cultural do Pará.

Thais Sousa, que estreou no palco do Rainha das Rainhas ao lado de Rolon, não escondeu a emoção. "Preparamos um showzaço que animou a galera. É um evento que contempla a beleza da mulher e o empoderamento", declarou a dançarina da Cia Cabanos. 

A noite ainda reserva a apresentação da banda Enedina Show Music durante a apuração e o inédito After da Rainha, comandado pela aparelhagem Carabao, que promete encerrar o evento após a premiação oficial.

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

Rainhas 2026
