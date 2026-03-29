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Thais Sousa anuncia fim de relacionamento com Rolon Ho

Thais Sousa e Rolon Ho foram foram vencedores do quadro Dança dos Famosos do Domingão

O Liberal
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Os dançarinos Thais Sousa e Rolon Ho terminaram o relacionamento. (Reprodução redes sociais)

A dançarina Thais Sousa, vencedora do concurso Dança dos Famosos de 2025, anunciou nas redes sociais o fim do namoro com Rolon Ho, dançarino e também do quadro do programa de Luciano Huck, em 2023. "Nosso relacionamento chegou ao fim. Foi incrível, foi único, foi intenso. Foi eterno enquanto durou", declarou Thais.

"Vivemos muitas histórias, aprendizados, conquistas e momentos que vou levar comigo para sempre. Existe muito amor, carinho e respeito entre nós e é justamente por isso que entendemos que essa é a decisão mais madura e necessária agora, antes que o tempo transforme o que foi bonito em dor, desgaste ou confronto", afirmou.

"A vida às vezes nos pede escolhas difíceis. Caminhos que não imaginávamos seguir, mas que precisamos aceitar com coragem e honestidade. Alguns ciclos precisam se encerrar para que outros possam começar", escreveu a coreógrafa.

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