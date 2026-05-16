Canções e performances de Elvis Presley e The Beatles ganham show em Belém

Quando o assunto é o cantor norte-americano Elvis Presley e a banda inglesa The Beatles, não se trata apenas de rock, mas do que a música consegue atingir em sentimento, criatividade e superação no tempo. Elvis e os quatro Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, chegaram até a interpretar canções uns dos outros, o que demonstra que a obra musical deles sempre vai merecer atenção por quem gosta de música. Por isso, quem já aprecia o som desses artistas ou, por ventura, ainda não escutou muita coisa deles, vai poder conferir toda a vibração de seus grandes sucessos com o show "Tributo Lendário Elvis e Beatles" neste sábado (16), às 20h, no Teatro It Center, no bairro da Sacramenta, em Belém.

Quem vai mostrar ao público o legado desses astros da música vai ser o artista Elvis da Amazônia (Hely Lima) e a banda Beatles Forever, integrada por Alexandre McCam (guitarra, gaita e voz), Henrique Souza (baixo e voz), Eliezer Torres (guitarra e voz) e Tom Menezes (bateria e voz). Com uma produção de grande porte, eles irão revisitar canções que marcaram gerações e permanecem como referências para muitos artistas em plena atividade no mundo.

Hely Lima atua na performance de Elvis da Amazônia há 31 anos. Ele conta como essa carreira começou. "Sempre foi um sonho de infância, e aos 22 anos de idade prestes a concluir meu curso de Direito, eu fiz a minha primeira apresentação como cover de Elvis Presley numa tradicional casa de shows da capital".

Esse artista não nega a admiração que tem pela obra de Elvis Presley. "Elvis sempre foi um artista completo. Um verdadeiro showman, com uma voz incrível, performance única no palco e um carisma inigualável", diz. Hely adianta como vai ser o show neste sábado (16). "Vamos fazer um apanhado das canções dos anos 50, 60 e 70 da carreira de Elvis, com diversos hits como: 'Love Me Tender', 'My Way', 'Always on my mind', 'Blue Suede Shoes' e muito mais!".

All You Need Is Love

Com 38 anos de estrada, a banda Beatles Forever é bem conhecida do público paraense, porque, onde chega e se apresenta, garante momentos inesquecíveis ao som dos quatro de Liverpool. "O que eu gosto muito na obra dos Beatles são os arranjos muito bem elaborados, com linhas melódicas incríveis, acompanhadas de uma estrutura melódica surreal", destaca Alexandre McCam.

Ao longo da carreira, os Beatles fizeram história com sucessos como "Please, Please Me", "Hey Jude", "Let it Be", "Yesterday", "All You Need Is Love", "Help", "Strawberry Fields Forever", "Day Tripper", "Get Back" e "Something". No show deste sábado (16), a banda Beatles Forever vai convidar o público para um passeio pela obra de John, Paul, George e Ringo, tocando músicas de praticamente todos os álbuns desse grupo imortal.

Serviço:

Show 'Tributo Lendário Elvis e Beatles'

Com Elvis da Amazônia e banda Beatles Forever

Em 16 de maio de 2026, às 20h

No Teatro It Center, na av. Senador Lemos, 3153, no bairro da Sacramenta,

em Belém (PA)

Ingressos:

Preços promocionais: meia-entrada a R$ 50,

inteira a R$ 100

Ingresso solidário: R$ 80 mais 1kg de alimento

Venda de ingressos pelo site ingressosdigitais.com.br

Informações: (91) 98274-4405