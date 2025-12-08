Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Lexa tem aula de tecnomelody com Rolon Ho e celebra cultura do Pará nas redes sociais

Cantora teve primeira aula ao som de “Só pra Tu”, música de Anitta e Viviane Batidão

Hannah Franco
fonte

Cantora Lexa tem primeira aula de tecnomelody com coreógrafo paraense Rolon Ho. (Reprodução/Instagram)

A cantora Lexa movimentou as redes sociais ao compartilhar, na última semana, um vídeo de sua primeira aula de tecnomelody, ritmo que tem origem e forte identidade na cultura paraense. A aula foi conduzida pelo dançarino e coreógrafo Rolon Ho, utilizando como trilha a música “Só pra Tu”, parceria de Anitta com Viviane Batidão.

No registro publicado em suas redes sociais, Lexa celebrou o momento destacando o carinho pelo estado. “Minha primeira aula de tecnomelody!!! Chamei o MAIS MAIS @rolon_ho que me deu essa super aula! Minha avó que é paraense ali atrás assistindo junto com a minha fã Gigi! Que tarde maravilhosa, até que eu mandei bem! ❤️ Viva o Pará!”, escreveu.

A cantora, que é carioca do Rio de Janeiro, já morou no Pará por um período e costuma demonstrar afeto pelo Estado. Além da aula, Lexa aproveitou a publicação para lembrar sua participação no projeto Ensaios da Anitta.

Nos comentários, a repercussão foi imediata. “Aiiii meu Deus!!! Que dupla perfeita 😍”, escreveu Viviane Batidão. Anitta também reagiu: “Hahaha amooo”. Já o marido de Lexa, Ricardo Viana, comentou: “Você arrasa!!! Perfeita!!”

Cultura
