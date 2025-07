Chá de Canela estreia novo episódio com Rolon: “Homem que dança tem um molho a mais?”

O videocast Chá de Canela divulga nesta quarta-feira (09), às 19h30, um novo episódio que promete provocar embalar os amantes da dança. O convidado da vez é dançarino e coreografo Rolon, que traz à roda uma conversa envolvente sobre masculinidades, sensibilidade e o papel da dança na construção de um homem mais consciente. O episódio com Rolon estará disponível a partir das 19h30 desta quarta-feira (09) no LibPlay e no YouTube do Grupo Liberal, além das principais plataformas de áudio.

Com o tema instigante “Homem que dança tem um molho a mais?”, o episódio parte de uma pergunta aparentemente simples, mas que abre espaço para reflexões mais profundas. Para Rolon, a dança foi essencial em sua formação pessoal: “Ela foi um instrumento de refino pra minha educação e pro meu convívio social mesmo, que muita das vezes a gente perde ao longo da vida”, compartilha.

A conversa navega por memórias, vivências e percepções que questionam padrões e valorizam gestos cotidianos de afeto e presença. “Às vezes dizem que o homem que dança é diferente. Mas o que torna ele diferente? O que de fato dá esse ‘molho’ a mais?”, provoca o convidado.

Sobre o Chá de Canela

Criado em 2020 pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, o Chá de Canela nasceu como um podcast independente e se consolidou como espaço de escuta e acolhimento sobre temas pouco debatidos nos meios tradicionais de comunicação. Em 2023, o projeto passou a ser exibido também em formato audiovisual, com episódios publicados semanalmente.

Os novos episódios são lançados toda quarta-feira, às 19h30, nas plataformas LibPlay, Spotify, Deezer e Apple Podcasts, além das redes sociais do Chá de Canela no Instagram, TikTok e YouTube. A atual temporada conta com a parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica:

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Parceria: Grupo Liberal

Publicação: LibPlay, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts

Redes sociais: Instagram, TikTok e YouTube do Chá de Canela