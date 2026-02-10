Capa Jornal Amazônia
Gracyanne Barbosa remove tatuagem íntima com nome de Belo: 'Não foi fácil'

A ex-BBB deu início à remoção da tatuagem com o nome do cantor, reacendendo a curiosidade sobre o antigo e os novos relacionamentos

Jennifer Feitosa
fonte

As imagens divulgadas indicam que a remoção ainda não foi concluída, mas a tatuagem parece menos nítida (Instagram @dra.bruucaroline e @graoficial)

A musa fitness Gracyanne Barbosa iniciou o processo de remoção da tatuagem íntima com o nome de Belo, confirmando o "fim de uma era" para os fãs do ex-casal. O procedimento foi revelado por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais da profissional Bruna Caroline.

A divulgação do procedimento ocorreu nesta terça-feira (10) e incluiu um vídeo da sessão, que utilizou a música "Razão da Minha Vida", produzida pelo cantor, como trilha sonora.

A profissional Bruna Caroline foi a responsável pela remoção. Ela publicou em suas redes sociais um vídeo onde Gracyanne Barbosa aparece deitada em uma maca. A filmagem mostra uma pequena parte do short retirada durante a aplicação do laser.

Bruna legendou o vídeo dizendo: "Remover o nome do Belo da Gracyanne não foi fácil! Porque, além de profissional, sou fã desses dois. Mas tattoo passa, procedimento resolve e a música continua." Ela também foi a responsável por incluir a trilha sonora.

O que Gracyanne falou sobre o procedimento

As imagens divulgadas indicam que a remoção ainda não foi concluída, mas a tatuagem parece menos nítida. Bruna Caroline também mostrou o antes e depois do procedimento em andamento. Fãs reagiram nos comentários: “Bem, amigos, acabou”, escreveu uma seguidora, e “a trilha sonora de milhões”, brincou outra.

Em entrevista ao "TV Fama", da Rede TV, Gracyanne Barbosa detalhou o processo: "Eu já deveria ter feito isso. Todo mundo fala que dói muito e, realmente dói mesmo. Mas é super rápido, segundos.”

Ex-casal já tem novos amores

O rompimento de Gracyanne Barbosa e Belo ocorreu em abril do ano passado, após 16 anos de união. Atualmente, ambos estão em outros relacionamentos. Gracyanne se relaciona com o empresário Gabriel Cardoso, enquanto Belo namora Rayane Figliuzzi.

Anteriormente, à revista Queen, Gracyanne Barbosa já havia declarado: “Pretendo apagar a tatuagem íntima com o nome de Belo, sim. Mas é uma tatuagem pequena, né? Em poucas sessões ela apaga. Ou então posso simplesmente escrever “Belo bumbum”, e já resolve. Aliás, o Belo também não apagou a dele, tá? É perto do pescoço a dele”. A remoção foi iniciada dois meses após a decisão da musa fitness.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

