Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Morte, investigação e proposta do MP: entenda o acordo sugerido para Belo e Gracyanne Barbosa

Ex-casal é réu por apropriação indébita; proposta prevê ressarcimento de prejuízo e prestação de serviços ou pagamento mensal

Riulen Ropan
fonte

Belo e Gracyanne Barbosa são infestigados pelo crime de apropriação indébita. (Reprodução/Redes sociais)

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) decidiu propor um acordo na ação criminal que tem como réus o cantor Belo e a influenciadora Gracyanne Barbosa. A informação foi revelada pela coluna Fábia Oliveira. O crime investigado é o de apropriação indébita, cuja pena pode chegar a até quatro anos de reclusão.

O processo começou após o Ministério Público denunciar, em julho de 2025, Belo, Gracyanne e Nelson Trajano de Ataíde, que já faleceu. Segundo a denúncia, os réus teriam se apropriado indevidamente de itens durante a vigência de um contrato de locação.

Entre os objetos citados no processo estão uma máquina de lavar, um motor de hidromassagem e um filtro de água, avaliados, juntos, em cerca de R$ 2 mil. O prejuízo total alegado pela vítima, David Maciel Filho, chega a aproximadamente R$ 11,5 mil.

VEJA MAIS

image Belo e Gracyanne Barbosa passam Natal juntos em família
O reencontro foi compartilhado nas redes sociais da influenciadora fitness

image Belo e Rayane Figliuzzi assumem oficialmente namoro nas redes sociais
O casal assumiu relacionamento enquanto a ex do cantor, Gracyanne Barbosa, estava no BBB 25

image Gracyanne Barbosa chora ao falar de Belo em entrevista para Virgínia Fonseca: 'Amor da minha vida'
Influenciadora foi convidada do programa Sabadou, do SBT, e falou sobre a separação.

Proposta de acordo apresentada pelo MP

De acordo com documentos obtidos pela coluna, o MPSP solicitou a designação de uma audiência para apresentar formalmente a proposta de acordo ao ex-casal, mas já detalhou os termos sugeridos.

A proposta prevê que Belo e Gracyanne Barbosa arquem, cada um, com metade do valor do prejuízo suportado pela vítima. Além do ressarcimento financeiro, os dois deverão optar por uma das seguintes medidas alternativas:

  • Prestação pecuniária: pagamento de um salário-mínimo por mês, durante seis meses, a instituições indicadas pelo Ministério Público. Nesse caso, cada réu deverá contribuir para uma instituição diferente;
  • Prestação de serviços comunitários: cumprimento de serviços à comunidade pelo período de um ano.

Próximos passos do processo

Com a apresentação da proposta, será marcada uma audiência de homologação. Nessa etapa, o juiz responsável pelo caso irá avaliar se Belo e Gracyanne Barbosa concordam em firmar o acordo e se os termos apresentados estão de acordo com a legislação vigente.

Caso o acordo seja homologado, a ação criminal poderá ser encerrada mediante o cumprimento das condições estabelecidas pelo Ministério Público.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gracyanne e belo

Belo

Gracyanne Barbosa
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

BBB 26: Henri Castelli foi para hospital após passar mal durante a Prova do Líder

Ainda não se tem o diagnóstico certo do ator. Globo confirmou que Castelli foi encaminhado para realização de exames

14.01.26 13h02

VARIEDADES

Carnaval é feriado? Descubra quem tem direito à folga no período e as regras

Em 2026, o carnaval será celebrado nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro

14.01.26 11h13

SAÚDE

Durante Prova do Líder, Henri Castelli precisa de atendimento médico por situação grave

Mal estar ocorreu após 10 horas do início da dinâmica

14.01.26 9h32

DISPUTA

Quarto Branco do BBB 26 completa mais de 33 horas de duração com oito candidatos na disputa

Ricardinho foi o primeiro a desistir do Quarto Branco ao acionar o botão vermelho

14.01.26 8h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

SAÚDE

Durante Prova do Líder, Henri Castelli precisa de atendimento médico por situação grave

Mal estar ocorreu após 10 horas do início da dinâmica

14.01.26 9h32

BBB

BBB26: fala de Solange Couto gera polêmica e filha sai em defesa da atriz nas redes; confira

A partir da fala, internautas também passaram a associar Solange Couto a um suposto alinhamento com a direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

14.01.26 9h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda