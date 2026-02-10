Influenciadora é apontada como suposta namorada de Rayssa Leal; saiba quem é

O nome da skatista Rayssa Leal, de 18 anos, voltou a ganhar destaque nas redes sociais nos últimos dias, desta vez fora do universo esportivo. Internautas passaram a especular um possível relacionamento da campeã olímpica com a influenciadora Duda Wilken, de 21 anos, após uma série de publicações consideradas sugestivas por fãs.

Os rumores começaram depois que seguidores perceberam coincidências em postagens feitas pelas duas. Em um intervalo de menos de 48 horas, Rayssa e Duda compartilharam imagens de um buquê de flores semelhante. Primeiro, a influenciadora publicou uma foto posando em frente ao espelho com o arranjo. Depois, Rayssa mostrou flores parecidas sobre a mesa de um restaurante, o que levou usuários a sugerirem um encontro especial.

Outro detalhe observado pelos fãs foi o uso de anéis semelhantes nos dedos anelares das duas. A escolha do acessório reforçou as especulações, principalmente porque tanto Rayssa quanto Duda costumam ser discretas em relação à vida pessoal.

Apesar da repercussão, nenhuma das duas confirmou qualquer envolvimento amoroso. A skatista, inclusive, já comentou em outras ocasiões sobre a curiosidade do público. Em 2024, ao ser questionada por seguidores, respondeu em tom bem-humorado: “Eu namoro o skate há dez anos”.

O burburinho aumentou ainda mais quando ambas repostaram no TikTok um vídeo criado por uma fã, que reúne imagens das duas e torce por um possível casal. O gesto foi suficiente para intensificar os comentários e teorias nas redes sociais.

Quem é Duda Wilken

Duda Wilken é paulista, tem 21 anos e reúne mais de 320 mil seguidores no Instagram. Ela produz conteúdos voltados para moda, beleza e lifestyle, sendo um nome conhecido entre o público da geração Z. Apesar da forte presença digital, costuma preservar aspectos da vida pessoal.

A influenciadora também tem ligação com o meio artístico. Ela é prima da cantora Vivi Wanderley, que já teve um relacionamento com o influenciador Juliano Floss.