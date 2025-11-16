Rayssa Leal confirma domínio e é pentacampeã do STU Pro Tour Rio A decisão colocou frente a frente Rayssa e a australiana Chloe Covell, repetindo uma rivalidade frequente nas últimas temporadas Estadão Conteúdo 16.11.25 13h37 Rayssa Leal domina a principal competição do calendário nacional de skate (Instagram @timebrasil) Rayssa Leal confirmou o favoritismo e conquistou, na manhã deste domingo, o título do STU Pro Tour Rio no skate street. Foi a quinta vez que a brasileira venceu a etapa realizada na Praça Duó, no Rio de Janeiro, ampliando seu domínio na principal competição do calendário nacional. A decisão colocou frente a frente Rayssa e a australiana Chloe Covell, repetindo uma rivalidade frequente nas últimas temporadas. Covell abriu a final com 70,55 pontos, mas Rayssa respondeu na primeira volta com 75,69, nota que se manteria como a melhor da disputa. O formato da final previa três voltas de 45 segundos e uma manobra extra ao fim de cada linha, deixando a definição em aberto até as últimas tentativas. Na segunda volta, Covell mostrou consistência, mas errou a manobra extra e não conseguiu melhorar sua nota. Rayssa também desperdiçou a best trick, mantendo a disputa aberta. Uma pausa por causa da chuva adiou a terceira sequência de voltas, e, na retomada, a australiana voltou a falhar em dois movimentos decisivos, perdendo a chance de pressionar a brasileira. Com a liderança assegurada, Rayssa entrou para a última tentativa já com o título encaminhado. A holandesa Keet Oldenbeuving completou o pódio. "Estou feliz demais. É uma emoção muito grande. Consegui fazer o que queria, acertar as minhas voltas. Estou animada com tudo este ano. Fico muito feliz com a oportunidade de andar de skate aqui no Brasil", disse a campeã. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave skate STU Rio Rayssa Leal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida' Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1 17.11.25 9h16 foi sal de novo Paysandu é um dos clubes mais rebaixados da Série B; entenda Papão se une a ABC e Vila Nova no ranking negativo no formato de pontos corridos da Segundona 16.11.25 15h57 Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER E SECAR Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. 16.11.25 20h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 Futebol Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida' Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1 17.11.25 9h16 JOGO DO ACESSO Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí 15.11.25 16h46