Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Rayssa Leal confirma domínio e é pentacampeã do STU Pro Tour Rio

A decisão colocou frente a frente Rayssa e a australiana Chloe Covell, repetindo uma rivalidade frequente nas últimas temporadas

Estadão Conteúdo
fonte

Rayssa Leal domina a principal competição do calendário nacional de skate (Instagram @timebrasil)

Rayssa Leal confirmou o favoritismo e conquistou, na manhã deste domingo, o título do STU Pro Tour Rio no skate street. Foi a quinta vez que a brasileira venceu a etapa realizada na Praça Duó, no Rio de Janeiro, ampliando seu domínio na principal competição do calendário nacional.

A decisão colocou frente a frente Rayssa e a australiana Chloe Covell, repetindo uma rivalidade frequente nas últimas temporadas. Covell abriu a final com 70,55 pontos, mas Rayssa respondeu na primeira volta com 75,69, nota que se manteria como a melhor da disputa. O formato da final previa três voltas de 45 segundos e uma manobra extra ao fim de cada linha, deixando a definição em aberto até as últimas tentativas.

Na segunda volta, Covell mostrou consistência, mas errou a manobra extra e não conseguiu melhorar sua nota. Rayssa também desperdiçou a best trick, mantendo a disputa aberta. Uma pausa por causa da chuva adiou a terceira sequência de voltas, e, na retomada, a australiana voltou a falhar em dois movimentos decisivos, perdendo a chance de pressionar a brasileira.

Com a liderança assegurada, Rayssa entrou para a última tentativa já com o título encaminhado. A holandesa Keet Oldenbeuving completou o pódio.

"Estou feliz demais. É uma emoção muito grande. Consegui fazer o que queria, acertar as minhas voltas. Estou animada com tudo este ano. Fico muito feliz com a oportunidade de andar de skate aqui no Brasil", disse a campeã.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

skate

STU Rio

Rayssa Leal
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida'

Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1

17.11.25 9h16

foi sal de novo

Paysandu é um dos clubes mais rebaixados da Série B; entenda

Papão se une a ABC e Vila Nova no ranking negativo no formato de pontos corridos da Segundona

16.11.25 15h57

Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo

Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão

16.11.25 9h00

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VENCER E SECAR

Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A

Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A.

16.11.25 20h46

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

17.11.25 7h00

Futebol

Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida'

Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1

17.11.25 9h16

JOGO DO ACESSO

Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo

O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí

15.11.25 16h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda